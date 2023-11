"Un goal per la vista": sindaci in campo per la donazione di cornee | VIDEO

Una giornata di sport e solidarietà con i sindaci italiani in campo per sensibilizzare al gesto generoso della donazione di cornee a favore di Fondazione Banca degli Occhi: si è giocato domenica 19 novembre a Marcon il triangolare solidale “Un goal per la vista” tra Nazionale Italiana Sindaci, la squadra di giornalisti TV Pressing e la squadra formata da giocatori delle Forze dell’Ordine “Fbov Team”. In prima fila, in campo a rappresentare i sindaci, Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto, Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno, Pierfrancesco Munari, sindaco di Cavarzere, e in porta il padrone di casa Matteo Romanello, sindaco di Marcon.

Proprio Marcon, quest’anno nominata Città dello Sport 2023, ha promosso l’evento solidale in collaborazione con Anci, Lega Nazionale Dilettanti sezione Veneto, Avis Marcon e Aido, e con il sostegno di Campello Marine, Ottica Veneta e Gatorade. Ad arbitrare, una terna tutta al femminile della locale sezione AIA – FIGC, mentre ad accompagnare le squadre in campo hanno presenziato le giovani giocatrici del settore giovanile femminile del VFC 1985.

Cuore dell’incontro la sensibilizzazione alla donazione ed in particolare di tessuti oculari, un gesto che ridà ogni anno la vista attraverso il trapianto di cornea ad almeno 4mila persone grazie ai tessuti donati principalmente in Veneto attraverso Fondazione Banca degli Occhi. Un’occasione anche per ricordare quanti si sono spesi in prima persona proprio per la cultura del dono: prima del fischio d’inizio, dopo l’Inno Nazionale,le squadre in campo hanno celebrato unminuto di silenzio in ricordo di Luca Cestaro, presidente regionale dell’Aido, mancato a 56 anni nella notte di martedì 14 novembre, e che da venticinque anni viveva grazie al trapianto. Con lui, il silenzio ha ricordato anche Giulia Cecchettin, in segno di rispetto e partecipazione per la tragica scomparsa della giovane veneziana.