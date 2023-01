Al via la terza edizione di “Volare oltre lo sport": «Un connubio tra scuola e inclusione» | VIDEO

«Quello della disabilità è un mondo che ancora per molti rimane estraneo, sconosciuto, a volte quasi ostile, non capendo quanto, confrontarsi e interagendo con esso, possa arricchirci: scuola e ambiente sportivo sono due occasioni per abbattere certe barriere, non solo parlandone ma anche realizzando una vera inclusione». Gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, hanno presentato con queste parole, nel corso della conferenza stampa tenutasi al Municipio di Mestre, il progetto della Cgia di Mestre, realizzato tramite gli Itinerari educativi del Comune, “Volare oltre lo Sport – Liberi di esprimersi”, che ritorna dopo due anni di stop dovuti al Covid, festeggiando la sua terza edizione.

Presenti, tra gli altri, il presidente della Cgia di Mestre, Roberto Bottan, l'atleta paralimpico Moreno Pesce, il presidente e il vicepresidente del Polo Punta San Giuliano, rispettivamente Giancarlo Moretto e Augusto Gandini, nonché vari rappresentanti delle società sportive e del Terzo settore che collaborano al progetto.

«Il connubio tra sport, scuola e inclusione – hanno spiegato gli organizzatori – si dimostra ancora una volta vincente: sono infatti 24 le classi, dei vari istituti superiori cittadini, per un totale di 400 studenti, che hanno chiesto di partecipare alle nostre iniziative».

Il primo appuntamento è fissato già per l'8 febbraio, presso l'Aula magna dell'istituto Volta, dove si svolgerà un incontro con alcuni atleti disabili che illustreranno ai ragazzi la loro esperienza sportiva e umana. Ben tre poi le “uscite” previste: il 3 marzo ci sarà la ciaspolata al rifugio Fiume, nella splendida cornice delle Dolomiti, a cui potranno partecipare due classi (si terrà conto dell'ordine temporale delle adesioni). Entro la prima metà di maggio si terrà la pagaiata sul fiume Sile: sei classi di ragazzi (scelte sempre in base all'ordine di iscrizione) potranno discendere il corso del fiume su gommoni da 15 posti avendo l'opportunità di conoscere l'ambiente fluviale, grazie anche alla spiegazione di una guida naturalista. In entrambe le uscite pullman, attrezzature e pranzo saranno messi a disposizione a titolo gratuito.

Nella seconda metà del mese di maggio, al Circolo della vela del nuovo Polo Nautico Sportivo Venezia, si svolgerà quindi l'incontro finale, aperto a tutte le classi, in cui i ragazzi potranno materialmente “provare” le discipline legate all'acqua, come la canoa, il kayak, la barca a vela.