Cos'è l'aquafaba e perché è il perfetto alleato in cucina (per vegani e allergici alle uova)

Trovare un sostituto delle uova può sembrare impossibile ma c'è un ingrediente che può essere utilizzato al posto delle uova per preparare dolci o ricette salate gustosissime. Di cosa si tratta? Dell'aquafaba, un alimento poco conosciuto ma che può diventare un ottimo alleato in cucina specialmente se si è vegani o allergici alle uova. Ma cos'è l'aquafaba e qual è la sua storia? Scopriamolo insieme.

Aquafaba: cos'è

L'aquafaba non è altro che il liquido di cuttura dei legumi (ceci, fagioni, fave) e può essere usato come sostituto dell'albume e dell'uovo in cucina.

La storia dell'aquafaba

A dare all'aquafaba questo nome è stato l'ingegnere americano Goose Wohlt che unendo le parole latine aqua (acqua) e faba (fagiolo) ha creato il nome di aquafaba per indicare il liquido proveniente dalla cottura dei legumi. A scoprire questo ingrediente, però, è stato un tenore francese che, nel 2014, notò che l'acqua di cottura dei legumi poteva diventare una schiuma che assomigliava agli albumi montati. Così, i suoi esperimenti culinari postati nel suo blog personale, diventarono sempre più famosi come la ricetta delle meringhe vegane fatte proprio con quest'acqua anche se in cottura si poneva il problema della stabilizzazione della schiuma. Nel 2015 due foodblogger francesi crearono una ganache al cioccolato con l'acqua di cottura dei ceci ma essendo una preparazione cruda il problema della stabilizzazione della mousse non ci fu. E fu proprio un ingegnere americano, Goose Wohlt, a voler risolvere il problema della stabilizzazione della schiuma per la preparazione delle meringhe e a coniare il termine aquafaba. I risultati dei suoi studi furono pubblicati su una pagina di cucina vegana.

Aquafaba: valori nutrizionali

L'aquafaba è composta da:

Grassi 0,28 g

Proteine 0,94 g

Carboidrati 3,23 g

Fibre 0,8 g

Zuccheri 0,42 g

Potassio 41 mg

Aquafaba: come si usa in cucina

L'aquafaba è un sostituto delle uova quindi può essere utilizzata in tutte le ricette dei dolci, dai muffin al pan di Spagna, dai pancake alle meringhe. Può essere utilizzata anche per ricette salate come frittate vegane, maionese vegana o come amalgamante nelle torte salate.