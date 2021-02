Banana Bread: la ricetta facile e veloce per un dolce salutare e fit

Il banana bread è un dolce morbido (e ideale per chi è a dieta!) di origine anglosassone a base di polpa di banana e aroma alla cannella. Perfetto per riciclare le banane troppo mature o per chi vuole mantenersi in forma senza rinunciare al gusto. È facile e veloce da preparare ed è ottimo da gustare a colazione, ma anche durante un brunch, magari accompagnato da burro e confetture, o per una sostanziosa merenda. Vediamo quindi la ricetta per preparare un soffice e profumatissimo banana bread: per una versione ancora più golosa, puoi aggiungere a piacere delle gocce di cioccolato, noci o nocciole tritate grossolanamente o farcirlo con del frosting alla banana. Sarà ancora più buono!

La ricetta del Banana Bread

Ingredienti per uno stampo da 22x9cm:

Polpa di circa 4 banane 450gr

Farina 00 200gr

Burro 120 g

Zucchero 120 g

Uova 2

Cannella in polvere ½ cucchiaino

Lievito in polvere per dolci 6 g

Bicarbonato 3 g

Succo di limone q.b.

Sale fino 1 pizzico

Procedimento:

Per realizzare un morbidissimo banana bread inizia sbucciando le banane e tagliandole a rondelle, poi versale in una ciotola e aggiungi il succo di limone per evitare che anneriscano. Ora schiaccia le rondelle con una forchetta per ridurle in purea e tienile da parte. In un'altra ciotola versa il burro a pezzetti, morbido ma ancora plastico, e lo zucchero, lavorando poi il tutto con delle fruste elettriche. Ottenuto un composto omogeneo, aggiungi le uova una alla volta, per incorporarle meglio, il pizzico di sale ed infine la purea di banane. Mescola con una spatola in silicone, poi unisci la farina setacciata con il bicarbonato e il lievito, ed infine la cannella, mescolando con cura. Versa l'impasto nello stampo da plumcake (dimensioni 22x9 cm) e livellalo, poi cuoci in forno statico preriscaldato a 180° per circa 60 minuti. A fine cottura fai la prova dello stecchino, per assicurarti che il dolce sia ben cotto, poi sforna il tuo banana bread e lascialo raffreddare prima di sformarlo.

Potrai gustare il banana bread in purezza o accompagnandolo con burro, burro d'arachidi o confetture. Inoltre, puoi decidere di aromatizzare il banana bread con la vaniglia al posto della cannella, aggiungere gocce di cioccolato oppure noci o mandorle tritate grossolanamente. Infine, puoi conservare il banana bread per un paio di giorni sotto una campana di vetro, o congelarlo una volta cotto e raffreddato, sia intero che porzionato.