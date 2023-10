Zucca: 5 benefici per la salute

Con l'arrivo dell'autunno torna sulle nostre tavolo un ortaggio tra i più benefici per la salute: la zucca. Non solo perfetta per decorare la casa in stile autunnale o simbolo della Festa di Halloween, la zucca è un ortaggio con tantissime proprietà benefiche per la nostra salute e inserirla nella nostra dieta sarebbe ideale non solo perché è una verdura di stagione ma perché è in grado di avere tantissimi benefici. Quali? Scopriamolo insieme.

È piena di vitamine

La zucca è un ortaggio pieni di vitamine e nello specifico quelle del gruppo A, E, C, B1. Ma non è finita qui perché non mancano calcio, zinco, potassio e anche fosforo, tutti elementi che rendono la zucca antinfiammatoria e benefica.

Aiuta con l'idratazione (per chi beve poco)

Lo sapevate che la zucca è composta per più del 90% di acqua? Ecco, questo la rende un alimento idratante che può aiutare nell'idratazione le persone che tendono a bere poco.

È ipocalorica, perfetta per chi è a dieta

Siete a dieta e avete bisogno di un alimento con poche calorie? La zucca è uno di questi. Si tratta di un ortaggio perfetto per le diete ipocaloriche in quanto ricca di fibre e acqua che aiutano il senso di sazietà. Perfetta come contorno o abbinata a un primo piatto.

Combatte radicali liberi

Ricca di carotenoidi e flavonoidi, la zucca è un ortaggio ideale per combattere i radicali liberi grazie alle sue azioni antinfiammatorie.

È antidepressiva e migliora il sonno

Sì, la zucca migliora umore e qualità del sonno. Come? Merito dei suoi semi che contengono alte quantità di triptofano che è utile nella produzione di serotonia, l'ormone della felicità. Così la zucca può rendere più sereni e anche regolare il sonno allontanando lo stress e la tensione.