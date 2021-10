Perché tutte le donne amano i Jeans Baggy, la nuova moda autunno/inverno 2021

Tutte li amano! Stiamo parlando dei jeans baggy, la nuova moda in fatto di abbigliamento che ha conquistato il cuore di tutte (ma proprio tutte) le donne. Cos'hanno di particolare questi jeans? Sono larghi, sono comodissimi, sono fashion e in grado di dare quel tocco di grinta a un look casual così come a quello più elegante. Si chiamano "baggy", letteralmente "gonfio" perché sono jeans che risultano larghi sulle gambe e si restringono sulle caviglie creando un vero e proprio effetto "a sacchetto" ma l'aspetto più importante di questi jeans di super tendenza nella stagione autunno/inverno 2021 è che stanno bene a tutti! Il fatto di essere caratterizzati da una molla in vita permette a questi jeans di essere l'ideale per qualsiasi tipologia di fisico, snellendo chi ha i fianchi un po' più larghi e dando un po' di corpo a chi è più magro.

In più sono talmente comodi che indossarli, al posto dei jeans skinny che negli ultimi anni sembranao l'unica opzione possibile in fatto di jeans, è un vero piacere. Abbinabili con giacca e stivaletto per un look più raffinato o con t-shirt e sneaker per un outfit casual ma sempre curato, questi jeans sono talmente versatili da permettere a tutte le ragazze di spaziare e divertirsi con abbinamenti sempre diversi e innovativi utilizzando un unico capo di abbigliamento.

Meglio di cosi? E a voi, piacciono?