Cosa sono i Tinsel Hair, la nuova moda dell'estate 2022

Coloratissimi, luccicanti e in grado di dare stile e carattere a chiunque decida di indossarli. Stiamo parlando dei Tinsel Hair, la nuova moda in fatto di capelli dell'estate 2022. Un grande ritorno dagli anni 2000, già Beyoncé li aveva indossati ai Grammy ai tempi di Single Lady, e tornati in auge dopo essere spopolati su Tik Tok. Si tratta di una tendezza che dona luminosità, colore e personlità. Si tratta di piccole extension glitter, dei sottilissimi fili iridescenti, conosciuti anche come icicle hair, shimmer extensions e hair bling che possono assumere diverse tonalità dal dorato all'argento fino a passare ai colori più sgargianti. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire come si indossano, come funzionano e quanto costano i Tinsel Hair.

Come funzionano i Tinsel Hair

Prendono il nome dall'inglese "tinsel" cioè orpello e sono effettivamente delle decorazioni per i capelli da applicare, uno ad uno, alle radici con dei micro anelli o delle bande adesive. Queste ciocche vanno montate sulla propria chioma dal parrucchiere e si possono lavare, tingere, acconciare proprio come se fossero capelli naturali (sono in grado di resistere perfino a una temperatura di 200°). La durata di queste extension può variare dalle 6 alle 8 settimane ma tutto dipende dall'applicazione e dal tipo di capello e per rimuoverli ci vogliono solo quindici minuti. L'ideale sarebbe "montarli" su capelli lunghi per un effetto wow da sfoggiare al mare o durante le vacanze.

Quanto costano i Tinsel Hair

Il costo dei Tinsel Hair è abbastanza ridotto ma tutto dipende dai listini del salone in cui si deciderà di farli e dalla lunghezza dei propri capelli. Se si vuole procedere con un fai da te, si potranno acquistare le extension online e l'applicazione sarà sicuramente più economica.