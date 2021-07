Come lavare i costumi da bagno: trucchi e consigli per non rovinarli

D'estate il costume è l'indumento più utilizzato da tutti coloro che amano il mare o abitano vicino alla spiaggia. Come fare, però, per evitare di rovinare i tessuti di questo indispensabile capo d'abbigliamento estivo? Spesso, con eccessivi lavaggi in lavatrice o con agenti come la sabbia o la salsedine dell'acqua del mare, il costume tende a usurarsi anche troppo facilmente. Con dei trucchetti, però, potrete allungare la durata del vostro nuovo costume da bagno evitando di doverne comprare di nuovi a ogni stagione. Ecco a cosa stare attenti.

Sciacquare il costume quando si esce dall’acqua

Colorato, allegro e con stampe accattivanti, il costume è caratterizzato da tinte accese e che non passano inosservate. Per far durare a lungo il colore, è importante sciacquarlo una volta che si esce dal mare o dalla piscina. Anche una doccia veloce con acqua dolce è sufficiente per rimuovere ogni residuo di sale, sabbia e cloro che a lungo andare possono far sbiadire i colori.

Come rimuovere la sabbia

La spiaggia permette di rilassarsi e abbronzarsi in tutta tranquillità, ma immancabilmente ci si può ritrovare con la sabbia ovunque che il più delle volte si infila in ogni fibra. La soluzione migliore è quella di mettere il costume sotto un getto d’acqua diretto e strofinarlo, a volte però non è sufficiente e quindi si deve ricorrere al bicarbonato.

Una volta eliminata la sabbia superficiale all’interno di un sacchetto per il bucato, dobbiamo inserire il costume e il bicarbonato. Agitando la busta, il bicarbonato andrà a rimuovere anche i granelli più piccoli perché svolge un’azione abrasiva.

In alternativa si può utilizzare l’aspirapolvere, azionato alla minima potenza, per rimuovere ogni granello di sabbia. Al termine si potrà procedere con il lavaggio.

Il lavaggio a mano è la scelta migliore

I costumi spesso sono decorati e hanno anche delle applicazioni, quindi per preservarli e non farli rovinare la soluzione ideale è lavarli a mano. La prima cosa da fare è lasciare il costume in ammollo in acqua tiepida e per rimuovere ogni traccia di sporco bisogna aggiungere un cucchiaio di bicarbonato. Trascorsi venti minuti, le parti particolarmente sporche possono essere strofinate con il sapone di Marsiglia. Per avere un capo bello e disinfettato, a questo punto non serve altro che sciacquarlo in acqua fredda e aceto.

Come eliminare le macchie di crema solare

Quando si prende il sole, la protezione è fondamentale, ma in alcuni casi può capitare che la crema solare cada sul costume e lo macchi. In questo caso, come con i vestiti, è importante pretrattate gli aloni di crema o olio solare. La soluzione più efficace è una miscela formata da mezza tazza di acqua e un quarto di tazza di sapone di Marsiglia.

Dopo questa fase, si può procedere con il lavaggio. Nel caso le macchie siano dovute alla crema solare, la zona interessata deve essere trattata con acqua fredda e sapone di Marsiglia. Una volta strofinata per bene, si deve mettere sulla macchia il bicarbonato di sodio e lasciarlo agire per alcune ore. Trascorso questo tempo, si deve sciacquare con abbondante acqua fredda.

Se la macchia, invece, è conseguenza dell’olio solare, si deve applicare qualche goccia di detersivo per piatti, strofinare e risciacquare abbondantemente.

Come lavare i costumi da bagno in lavatrice

In generale è sempre meglio lavare i costumi a mano, ma se l’etichetta lo suggerisce, ogni tanto è bene lavarli anche in lavatrice per eliminare ancora meglio i residui di cloro e salsedine.

In questo caso si deve scegliere un lavaggio delicato, a freddo, o al massimo a 30° senza centrifuga. Per proteggerli, poi, si possono inserire all’interno del sacchetto a rete per la biancheria, così da rendere il lavaggio ancora più delicato.

Come conservare i costumi a fine estate

Una volta terminata l’estate i costumi devono essere conservati. Per farli durare nel tempo si devono piegare accuratamente senza forzare gli elastici degli slip, mentre le coppe del reggiseno devono essere posizionate una dentro l'altra. Inoltre, devono essere conservati all’interno di sacchetti di stoffa perché quelli di plastica non lasciano passare l'aria e potrebbero creare cattivi odori.

