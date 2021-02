Ristrutturare casa: tutte le soluzioni per migliorare l'efficienza energetica

Come fare per rendere casa più efficiente e risparmiare anche in bolletta? Il modo migliore è approfittare di una ristrutturazione per dare non solo un nuovo look alla casa ma anche per rendere l'abitazione più efficiente. Con l’aiuto di agevolazioni fiscali e di un progetto mirato, una volta terminati i lavori avremo una casa con un design accattivante ma anche eco-friendly. Ecco 5 consigli per avere un appartamento in grado di farci risparmiare sulle bollette.

Installare nuovi infissi

Caldo e ambiente accogliente sono importanti in inverno, ma gli infissi datati causano la dispersione del calore e costi in bolletta alti. Le finestre che non chiudono bene raffreddando velocemente l’ambiente perchè fanno uscire l’aria calda ed entrare quella fredda. Per avere un appartamento isolato termicamente, la prima cosa da fare è sostituire gli infissi vecchi ed installare quelli in pvc a risparmio energetico con vetri doppi. Con serramenti nuovi la temperatura rimane costante e si riduce l’emissione di gas nocivi per l’ambiente.

Classe energetica degli elettrodomestici

La stanza della casa in cui si utilizzano maggiormente gli elettrodomestici è la cucina. Nel momento in cui decidiamo ristrutturarla dobbiamo acquistare apparecchi nuovi e di ultima generazione che permettono di avere una cucina smart ed efficiente. La scelta migliore è optare per quelli classe A++ o A+++, anche se più costosi, il netto risparmio in bolletta, compensa la spesa iniziale.

Illuminazione

Installare finestre nuove, è importante non solo per limitare la dispersione del calore, ma anche per ridurre i costi della bolletta elettrica. Favorire l’ingresso della luce naturale, soprattutto nelle stanze in cui trascorriamo più tempo, è un modo per utilizzare meno l’illuminazione artificiale con benefici non solo per il nostro portafoglio, ma anche per il nostro umore. É importante, inoltre, sostituire le lampadine a incandescenza con quelle di nuova generazione in grado di risparmiare fino all’80% in più, con una durata più lunga.

Realizzare l’involucro edilizio

Se abbiamo appena acquistato casa e vogliamo ristrutturarla, una soluzione green è l’involucro edilizio: una struttura architettonica che separa l’interno della casa, dall’esterno. L’isolamento a cappotto si realizza con pannelli isolanti per esterno o quelli termoisolanti per interno pensati per separare la casa dagli altri immobili condominiali confinanti. L’involucro è in grado di proteggere dalle infiltrazioni e migliorare l'efficienza energetica. Nel caso in cui si ha un budget ridotto si può optare per intonaci termoisolanti che proteggono casa da rumori e freddo, pratici e veloci da applicare riducono i costi delle bollette.

Pannelli fotovoltaici

Avere una casa autosufficiente è il desiderio di molti e se siamo in fase di ristrutturazione possiamo approfittarne per installare i pannelli fotovoltaici: moduli che sfruttano l’energia naturalmente prodotta dal sole per produrre energia elettrica. I pannelli composti da celle fotovoltaiche in genere vengono installati sui tetti delle case per poter essere raggiunti più facilmente dai raggi solari in tutte le ore del giorno.

