Cimici in casa? Ecco come allontanarle subito

I rimedi naturali per sbarazzarsi di questi sgradevoli insetti una volta per tutte

Le cimici sono uno dei più grandi fastidi che si possono avere in casa perché entrano dalle fessure e riescono a mimetizzarsi benissimo insinuandosi sul bucato, sulle tende, sulle serrande. In natura ne esistono di vari tipi, la più comune è la cimice verde che torna a trovarci a ogni fine estate ma oltre a lei si stanno diffondendo sempre di più anche le cimici marmorate o asiatiche, spesso anche artefici di raccolti rovinati, sono infatti pericolose più per l'agricoltura che per l'uomo. Essendo eterotteri, questi insetti hanno ghiandole odorifere che emettono un odore molto fastidioso, quindi, ucciderle o schiacciarle non è mai una buona idea. Cosa fare allora per allontanarle in maniera definitiva dalla propria casa? Ecco alcuni rimedi naturali.

Aglio

L'aglio, alimento presente nelle cucine di tutti gli italiani, è un ottimo alleato per tenere lontane le cimici fungendo da antiparassitario. Il suo odore, infatti, risulta molto sgradevole per gli insetti e basterà posizionarlo in alcuni angoli della casa, magari sotto la zanzariera invasa dalle cimici, per allontanarle. Meglio schiacchiarlo per avere risultati più veloci.

Sapone di marsiglia

Anche l'odore del sapone di marsiglia infastidisce le cimici. Oltre a usarlo per fare il bucato, lo si può spruzzare, unito a dell'acqua, sui balconi o sulle finestre.

Menta

La menta aiuta a prevenire l'intrusione delle cimici in casa. Il suo odore intenso, infatti, allontana gli insetti. Posizionare piantine di menta sui davanzali delle finestre diventa così un ottimo rimedio anti cimice.

Decotto di aglio e cipolla

Un altro rimedio infallibile contro gli insetti, e in particolare le cimici, è il decotto di aglio e cipolla. Come prepararlo? Basta prendere dei bullbi d'aglio e della cipolla, riempire una pentola con un litro d'acqua, versarci 30 grammi di aglio e 30 di cipolla e far bollire il tutto per 15 minuti. L'odore del decotto farà allontanare le cimici immediatamente.