Umidità in casa: cause, rimedi e come prevenirla

In una città come Venezia avere a che fare con l'umidità è all'ordine del giorno. Tutto l'anno le case veneziane sono a stretto contatto con l'acqua dei canali che le circondano e devono fare i conti con le conseguenze di tutto ciò, specialmente, in inverno quando la formazione di condense in casa per la differenza di temperatura tra dentro e fuori diventa una costante. Così, il rischio di avere dannose formazioni di muffa sui muri o vedersi scrostato l'intonaco delle pareti della propria abitazione è piuttosto alto. Cosa fare allora per scongiurare tutto ciò? Ci sono piccoli trucchi per rimediare se il danno dovesse essere già fatto oppure delle semplici regole di prevenzione per non doversi trovare a dover fare i conti, troppo tardi, con i problemi causati tecnici e salutari della troppa umidità. Ecco come fare.

Il giusto livello di umidità? Il 60%

Se l'umidità eccessiva può creare problemi di salute, anche un ambiente troppo secco non aiuta, per questo all'interno della stanza ci deve essere una percentuale non superiore al 60%. Controllare il livello è importante, soprattutto se ci sono soggetti allergici, per farlo basta un semplice apparecchio: l'igrometro. Piccolo e facile da trasportare può essere spostato nei diversi ambienti e misurare il tasso di umidità. Estremamente preciso dobbiamo fare attenzione a dove lo posizioniamo per evitare che il risultato venga falsato, quindi meglio tenerlo lontano dalle fonti di calore.

Le cause dell'umidità

Le cause dell'umidità sono diverse e a volte possono essere concatenate come ad esempio:

cattiva coibentazione dei muri esterni che creano l'umidità di risalita

ambienti poco ventilati

zone particolarmente umide o stagioni piovose

Come prevenire l'umidità

Per avere un livello di umidità sano, ci sono piccole regole da seguire soprattutto in determinate stanze, come il bagno e la cucina in cui il rischio condensa è alto e a lungo andare potrebbe insorgere la muffa. Per questo motivo è importante:

arieggiare casa : ogni mattina meglio aprire le finestre per almeno 10 minuti.

: ogni mattina meglio aprire le finestre per almeno 10 minuti. utilizzare la cappa : se cuciniamo piatti con cotture lunghe, allora dobbiamo azionare la cappa per aspirare i fumi della cucina;

: se cuciniamo piatti con cotture lunghe, allora dobbiamo azionare la cappa per aspirare i fumi della cucina; installare una ventola in bagno : la stanza più a rischio è il bagno perchè dopo una doccia nell'ambiente rimane il vapore e l'umidità, ma con la ventola si elimina velocemente ogni residuo;

: la stanza più a rischio è il bagno perchè dopo una doccia nell'ambiente rimane il vapore e l'umidità, ma con la ventola si elimina velocemente ogni residuo; deumidificatori : nelle camere più esposte possono aiutare ad avere ambienti privi d'umidità;

: nelle camere più esposte possono aiutare ad avere ambienti privi d'umidità; evitare il ristagno dell’acqua nei sottovasi : se abbiamo il pollice verde e abbiamo piante in casa, quando le annaffiamo dobbiamo stare attenti che l'acqua non rimanga nel sottovaso;

: se abbiamo il pollice verde e abbiamo piante in casa, quando le annaffiamo dobbiamo stare attenti che l'acqua non rimanga nel sottovaso; non far asciugare il bucato in casa: i capi bagnati possono sprigionare umidità soprattutto di notte quando le finestre sono chiuse.

Come assorbire l'umidità

Nonostante tutte le precauzioni può succedere di avere stanze umide, ma ci sono dei rimedi del tutto naturali per rendere l’ambiente sano, vediamo quali sono.

Sale grosso

Il sale grosso ha un alto potere assorbente. Una volta fatto raffreddare in frigo per 10 ore, basta metterlo all'interno di un contenitore o di un sacchetto (150 gr per una stanza di 25 mq). Dopo 3-4 giorni avrà assorbito l’umidità, quindi per poterlo riutilizzare nuovamente dobbiamo farlo asciugare in forno a 50° per 15 minuti. In questo modo riduciamo gli sprechi e possiamo utilizzarlo per altre 4-5 volte.

Calce viva

Anche se bisogna utilizzarla con attenzione, come il gesso, è altamente assorbente. Non dobbiamo fare altro che metterla all'interno di un barattolo con il tappo bucherellato e avremo il giusto grado di umidità nella stanza.

Piante

Se amiamo avere piante in casa e nello stesso tempo vogliamo sfruttare in pieno i loro benefici, possiamo scegliere quelle tropicali che riescono ad abbassare l'umidità in eccesso e diventare un elemento d'arredo.

Gomma arabica

Assorbire l'umidità e avere un gradevole aroma in casa è possibile grazie alla gomma arabica. Posizionata all'interno di armadi e camere avremo ambienti profumati e con il giusto livello di umidità.

