Inaugurato il nuovo mercato turistico di Rio Terà dei Sabbioni. Con piccola polemica | VIDEO

Inaugurata durante la mattinata di giovedì 27 luglio la nuova area mercatale di Rio Terà dei Sabbioni in lista di Spagna: sono stati infatti conclusi i lavori di riqualificazione iniziati ad aprile, su un progetto presentato da Confcommercio Ascom Venezia, elaborato dallo Studio di Progettazione Riuniti dell'architetto Stefano Bacciolo e, successivamente, approvato dalla Soprintendenza e dall’amministrazione comunale.

Sono dodici le aziende associate a Confcommercio i cui chioschi, una volta abbattuti, sono stati ricostruiti con strutture e materiali approvati dalla conferenza dei servizi. Si tratta di un investimento totale di circa 275 mila euro, interamente sostenuto dagli associati Ascom e dalle aziende intestatarie delle concessioni. Le strutture, assegnate in base ai criteri di anzianità delle attività, si presentano più snelle delle precedenti e sono state realizzate con materiali resistenti e in armonia con il contesto architettonico veneziano.

«I lavori di sistemazione di Rio Terà Sabbioni volti alla riqualificazione dell'area e ad una maggior integrazione del commercio su area pubblica con la residenzialità – ha sottolineato l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Sebastiano Costalonga – sono frutto di un lavoro in sinergia fra vari attori. Un ringraziamento ad Ascom per l'impegno e la collaborazione e soprattutto per il progetto, ma un ringraziamento particolare va anche agli operatori che hanno contribuito investendo risorse e mettendo a disposizione la loro esperienza».

«Ecco attuato un altro intervento di riqualificazione e miglioramento che ci ha visto collaborare con le istituzioni per migliorare le attività, coniugando le esigenze economiche delle attività su aree pubbliche e la fragilità dei siti in città» ha commentato il presidente di Confcommercio Ascom Venezia Roberto Magliocco.

Non sono tuttavia mancate alcune polemiche: Marta Maurin, titolare di una concessione di commercio su area pubblica nonché lavoratrice da ventisette anni, ha riscontrato notevoli difficoltà nell'aprire e chiudere il banchetto: «I pannelli di chiusura pesano ben 17 chili, troppi per una corporatura femminile. Prima dell'intervento riuscivo ad aprire l'attività semplicemente attivando un rotolante, senza fare alcuna fatica. Sono assolutamente favorevole alla ristrutturazione che è stata posta in essere, ma chiedo solo che la Soprintendenza ascolti le difficoltà di un operatore che, come me, deve trascorrere gran parte della giornata qui, sopportando qualunque condizione meteorologica». Francesco Tagliapietra, vicepresidente di Ascom, ha replicato: «Gli interventi attuati sono frutto di una concertazione anche con la Soprintendenza, che ha fornito i parametri ai quali l'amministrazione comunale e la stessa Confcommercio si sono attenute».

Nel mese di settembre – hanno infine anticipato i responsabili della direzione Commercio – verrà anche organizzato un incontro con i concessionari della zona per fornire ulteriori indicazioni rispetto alle modalità di esposizione della merce sui banchi: l’obiettivo è uniformare il più possibile gli allestimenti e le attrezzature, evitare che i prodotti occupino superfici non adatte e supportare gli operatori nel mantenimento del decoro dell'area. Confermato inoltre il controllo della Polizia locale sul rispetto del Regolamento del commercio su area pubblica.