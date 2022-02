Due vie e una rotonda di Mestre intitolate a Oriana Fallaci, Nilde Iotti e Guido Ruggieri | VIDEO

Le due vie e la rotonda si trovano nella nuova area di circolazione compresa tra via Bella e via Michelangelo Caravaggio. La cerimonia di intitolazione è avvenuta questa mattina

Si trovano a Mestre, precisamente nella nuova area di circolazione compresa tra via Bella e via Michelangelo Caravaggio, le due vie e la rotonda che, questa mattina, sono state intitolate a Oriana Fallaci, Nile Iotti e Guido Ruggieri: tre importanti personalità estremamente eterogenee ma, allo stesso tempo, accumunate da una grande passione e determinazione nel perseguire i propri obiettivi.

Con l'intitolazione delle nuove vie alla memoria di Fallaci e Iotti, si arricchisce ulteriormente la toponomastica “al femminile” della nostra città: «Ho sempre voluto valorizzare e riconoscere l'importanza di quelle donne che, mosse da una grande ardore, hanno saputo portare avanti delle lotte importanti» ha spiegato Paola Mar, assessore comunale alla Toponomastica, durante l'inaugurazione di questa mattina, tenutasi alla presenza, tra gli altri, anche dell'assessore comunale ai Lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, del presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto, e di diversi consiglieri comunali e di Municipalità.

«Uno degli obiettivi che mi ero posta sette anni fa, quando ho assunto questo assessorato, era che la città potesse ricordare maggiormente il mondo femminile: sui cinquantasette nuovi toponimi inaugurati in questo periodo, ben ventiquattro sono dedicati a donne che hanno dato lustro al nostro paese» ha concluso Mar. Da oggi si aggiungono quindi gli omaggi alla memoria di Oriana Fallaci (1929-2006) – importantissima giornalista e scrittrice che partecipò giovanissima alla Resistenza e fu la prima donna inviata speciale su un fronte di guerra – e di Nilde Iotti (1920-1999), dapprima insegnante e poi attivista del partito comunista. Fu la prima donna ad essere nominata presidente della Camera dei Deputati, restando in carica per ben tredici anni, dal 1979 al 1992.

Una rotonda è stata invece intitolata a Guido Ruggieri (1913-1976), uno dei più grandi astrofili italiani. Nato a Faenza, abitò per oltre un trentennio a Mestre: a lui si deve, tra l'altro, una “carta lunare” ancora oggi molto apprezzata dagli studiosi. Gli è stata inoltre dedicata la sezione degli astrofili mestrini. Alla cerimonia odierna era presente anche la figlia Anna che, emozionata, ha affermato: «Sono davvero molto grata e felice per la riuscita di questa iniziativa. Mio padre era una persona solare che sapeva trasmettere a chiunque gioia e passione. Iniziò studiando da autodidatta e, grazie ad una grande determinazione, la sua professionalità venne sempre più riconosciuta. Scrisse anche diverse opere di divulgazione. Quella di oggi è stata una bellissima sorpresa».