Marghera in allarme, il video della spaccata: «Così non si può più vivere»

Le immagini della telecamera del Caffè Vero in via Bernardo De Canal hanno fatto il giro della città, dopo la spaccata della notte fra mercoledì e giovedì a Marghera. Una furia impressionante. Negozianti e residenti hanno fatto quadrato attorno al gestore colpito, raccontando di non riuscire più a chiudere occhio serenamente la notte e chiedendo sicurezza. «Chiediamo vigilanza e tutela. Non ne possiamo più», l'appello social del gruppo "Marghera Buonasera DOC".

Ore 2.22 di giovedì. Un primo violento colpo di tombino scaraventato contro il vetro della porta del bar fa tremare tutto il negozio. Poi ancora lo spigolo del coperchio del pozzetto viene scagliato contro la vetrata e si apre un buco a misura d'uomo, giusto per fare irruzione e sradicare la cassa con i soldi. Bottino di 300-400 euro, ma danni per oltre mille. «Abbiamo timore ad uscire e allontanarci dall'attività la sera, una volta chiuso il negozio. Siamo pieni di paura», afferma Elvio Goldin di Marzaro Abbigliamento nei paraggi di via De Canal. Di fronte al Caffè c'è la farmacia Medina, più volte presa di mira anche quella e anche durante l'orario di apertura, con i dottori e gli addetti all'interno. Il caffè Vero al civico 3c è rimasto chiuso per un periodo poi tre mesi fa l'ha rilevato il gestore dell'Halal pizza e kebab di via Stefani, sempre a Marghera. «Sono stato avvisato giovedì e alle 6 sono corso al locale - racconta il titolare - Ho chiamato i carabinieri e ho dato loro tutte le immagini. Qui poi dalle 8 sono arrivati gli agenti della questura, la polizia locale, la prefettura. Ho ricevuto solidarietà e so che cercheranno il responsabile: sembra sia sempre lo stesso che ha fatto altre spaccate negli ultimi giorni».

Il gestore del Caffè Vero di via De Canal dice di non aver fatto denuncia. «Non ho avuto il tempo e non so se lo troverò, anche perché non credo porti a qualche risultato. Non credo torneranno più i soldi spesi per i danni, ho anche già riparato e riaperto, nel frattempo. Spero solo non ricapiti: sapevo che tre anni fa qui i ladri erano già stati. Io però sono qui da poco tempo». Marghera teme di ripiombare nel degrado. «Il territorio si sta svuotando, da tanti anni vivo qui - prosegue Goldin - e non l'ho mai visto così. Danni, bivacchi, spaccate. Non si può evitare di prendere un autobus per paura di essere scippati».