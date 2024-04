Posata la prima pietra del nuovo impianto sportivo a Favaro Veneto | VIDEO

Nel pomeriggio di mercoledì 3 aprile è stata posata la prima pietra del nuovo del nuovo impianto sportivo polivalente indoor a Favaro Veneto. Il nuovo edificio – che sorgerà in via del Granoturco, nell'area dove era presente il campo sinti – sarà omologato per ospitare un pubblico di mille tifosi e comprende una palestra, gli spogliatoi, diversi spazi utili alle associazioni sportive, oltre a un locale bar e un vasto parcheggio. È previsto inoltre il rifacimento della viabilità carraia e pedonale di accesso alla struttura, ma anche opere di laminazione idraulica e allacciamenti ai servizi pubblici e alle reti infrastrutturali tecnologiche. La sistemazione delle aree esterne sarà caratterizzata da una forte presenza di aree verdi con piantumazione di nuove alberature zone arbustive.

«Abbiamo recuperato quest'area di Favaro con l'idea di investire sullo sport e sui giovani – ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro nel corso della cerimonia –. Quella che verrà edificata sarà una struttura intermedia che consentirà anche alle squadre medie di crescere ed evolversi».

«Il nuovo impianto, che sarà dotato di un efficientamento energetico importante, verrà ultimato entro la fine del 2025. Si tratta di un progetto che prevede un investimento complessivo di 9,1 milioni di euro, dei quali ben 5,5 finanziati con fondi del Pnrr e per la restante quota, 3,6 milioni, con risorse dell'amministrazione comunale. Oggi scriviamo una nuova pagina per Venezia» ha dichiarato il vicesindaco Andrea Tomaello, dedicando la posa della prima pietra a Silvana Tosi, assessore comunale alla Sicurezza scomparsa nel 2021.

Dello stesso tono anche l'intervento dell'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, che ha posto l'attenzione sulla storia del cantiere: «Da sempre abbiamo lavorato sul ripristino di una situazione di legalità, comprendendo la complessità della condizione giuridica dei sinti, affiancando in un percorso di inclusione sociale quelle famiglie disponibili a intraprenderlo, eliminando le situazioni di degrado ed allontanando dal territorio chi delinqueva».

Durante la giornata un elogio è giunto dal senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon: «Quella di oggi è una meravigliosa notizia per le società sportive e per tutti i cittadini che vedono nello sport anche uno strumento di socialità e inclusione. L'esperienza del campo sinti aveva lasciato un buco nero nell'area, dove ora nascerà un impianto polivalente che mancava nel nostro territorio e la cui lacuna in passato ha impedito a molte società di programmare salti di categoria per i vincoli imposti dalle federazioni sportive in ordine alle dimensioni e alla capienza delle strutture».