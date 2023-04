Il momento dello scoppio del bus Atvo sul ponte della Libertà

Rogo pauroso al bus dell'Atvo venerdì a Venezia, solo la prontezza dell'autista ha evitato il peggio. Nell'incendio si sono avuti anche degli scoppi. In base alla nota diramata dall'Azienda Trasporti Veneto orientale, Atvo, a circa metà del ponte, l’autista si è accorto del fumo, per cui ha fermato immediatamente il mezzo facendo scendere i passeggeri. Lo stesso autista ha provato a spegnere le fiamme con l’estintore in dotazione, ma ormai l’incendio aveva iniziato ad avvolgere il mezzo in modo irreparabile. Dato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. «Un intervento a sangue freddo e puntuale, quello dell’autista, frutto dei corsi anti incendio che l’azienda organizza per tutti i suoi dipendenti», si commenta dai vertici.

Nessuna persona è rimasta ferita. Completamente distrutto il mezzo. Si tratta di un bus acquistato circa 5 anni fa per una spesa di 250 mila euro. Solo una volta che sarà spento l’incendio sarà possibile effettuare l’approfondimento tecnico per capire da dove siano partite le fiamme. Non si tratta di un bus elettrico. Atvo si è subito messa a disposizione delle autorità competenti per i profili di competenza e ha attivato il servizio di assistenza dei viaggiatori in relazione ai ritardi del servizio che sono causati dalla chiusura temporanea del ponte della Libertà in direzione Venezia.