Il sindaco di Jesolo contro la Pasquetta alcolica: «No allo sballo fuori dalle regole» | VIDEO

Si avvicina il periodo di Pasqua e come ogni anno moltissime persone si riverseranno sul litorale di Jesolo per trascorrere giornate di relax e divertimento. Il sindaco, Christofer De Zotti, alla luce degli episodi di eccesso e sballo registrati negli anni passati, parla chiaro a chi arriverà in città, in particolare nel giorno di Pasquetta: «Voglio lanciare un messaggio sperando che arrivi forte e chiaro: Jesolo non tollera più alcun eccesso».

«Sono parole - spiega il primo cittadino - a cui seguiranno atti concreti, vale a dire le limitazioni ormai consuete e controlli su tutto il territorio a tutela dell’immagine della città ma prima ancora per ragioni di sicurezza. Restiamo la stessa città aperta e ospitale di sempre, attendiamo a braccia aperte ospiti, turisti e visitatori che cercano riposo e divertimento, purché questo rimanga all’interno dei confini della legalità e della convivenza civile».