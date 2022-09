Terza corsia, posate nella notte le travi da 50 tonnellate del nuovo ponte sul Lemene | VIDEO

Nella notte tra mercoledì 31 agosto e giovedì 1° settembre è stato varato il ponte sul fiume Lemene sulla carreggiata ovest della A4, direzione Venezia. Si tratta di una delle 24 opere (inclusi anche sottopassi, cavalcavia e scatolari) in fase di realizzazione lungo il tratto Alvisopoli - Portogruaro, nell'ambito dei cantieri per la terza corsia autostradale.

L’intervento è iniziato alle 22 e si è concluso in poche ore. I mezzi di lavoro hanno trasportato le 5 travi in acciaio del ponte, precedentemente assemblate nel cantiere esterno alla A4. Una volta raggiunta la posizione, due autogru hanno agganciato le travi e le hanno varate sulle "spalle" in calcestruzzo del ponte, realizzate ai lati del fiume Lemene.

Complessivamente, l’impalcato del ponte varato nella notte pesa circa 280 tonnellate ed è formato da 5 travi della lunghezza di 48 metri l’una e del peso di 50 tonnellate ciascuna. La sede stradale è stata ripristinata allo stato originario e la circolazione viaria è ripresa in entrambe le direzioni di marcia verso le 4 di giovedì 1° settembre.