La testimonianza. «Fiamme alte: abbiamo spaccato le finestre, ci ha avvolto il fumo»

«C'è stata un'esplosione e una marea di fumo. Ho detto alla signora che agitava le mani dalla finestra "Buttati!". Poi non l'ho vista più. Ero salito dalle finestre fino al primo piano aggrappandomi alle inferriate, ma il fumo mi ha travolto, non potevo respirare e mi sono sganciato per tornare giù sull'asfalto». Kevin Varagnolo, pizzaiolo 23enne del locale vicino alla casa in cui è scoppiato l'inferno verso l'una di domenica è tra i primi ad aver prestato soccorso alle vittime del rogo che nel Veneziano, nella notte tra sabato e domenica, ha ucciso Gianni Boscolo Scarmanati, la moglie Luisella Veronese, di 63 e 58 anni, e il figlio che abitava con loro, Davide di 27 anni. Fabio, l'altro fratello si è salvato perché vive altrove. Kevin ha chiesto aiuto al titolare pakistano del Kebab, a fianco alla palazzina, che Umar Munir (video).

«Ho provato a spegnere il fuoco con l'estintore, ma non si riusciva. Ho preso una scala, che al secondo piano non arrivava. Le mani della signora si agitavano. Così abbiamo sfondato i vetri e la porta, per cercare di entrare ma ne è uscito solo un gran fumo». I vigili del fuoco muniti di bombole d'aria hanno attraversato le scale trovando i tre corpi a terra, a piano delle camere da letto. Tutto era invaso da fumo ed esalazioni di monossido di carbonio. Vigili del fuoco e carabinieri hanno messo sotto sequestro lo stabile, bloccando tutto senza poter fare accertamenti in attesa del via libera della magistratura. «Stanotte ho vissuto l'inferno. Non so spiegare. La mia famiglia io non ce l'ho più, facciamo anche presto a spiegare», le poche parole di Fabio, il figlio rimasto in vita. Quindici anni fa avevano avviato il campeggio Lido Smeraldo a Isola Verde sfruttando la terra a cui la famiglia è da sempre legata per la tradizione della coltivazione agricola.