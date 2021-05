Un capriolo in acqua recuperato e messo in salvo | VIDEO

Ci sono volute diverse ore per recuperare un capriolo che da stamattina, 31 maggio, si trovava nell'acqua della laguna, tra l'isola di San Lazzaro degli Armeni e il Lido di Venezia. La prima segnalazione al 115 è stata diramata alle 7.40.

Alcune barche di passaggio hanno cercato di aiutare l'animale, "spingendolo" verso riva per farlo risalire. Nel frattempo sono intervenuti i vigili del fuoco, sia via acqua che via terra. Il capriolo, spaventato, continuava a correre qua e là, nascondendosi. Alla fine, nel pomeriggio, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e l'hanno affidato alle cure del veterinario. Sembra che sia in buone condizioni di salute, eccetto qualche graffio.