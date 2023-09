Presentato alla Mostra del Cinema il film "Pet Shop Days": «Una storia potente ed emozionante» | VIDEO

Alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, per la sezione Orizzonti Extra, è stato presentato domenica 3 settembre il film "Pet Shop Days", prodotto da MeMo Films, Storyteller Productions e Twin Productions in associazione con Tenderstories, 3 Marys Entertainment ed Ela Films.

Con la regia di Olmo Schnabel e le interpretazioni di Jack Irv, Dario Yazbek, Willem Dafoe, Emmanuelle Seigner, Camille Rowe e Peter Sarsgaard, il film narra la storia di Alejandro e Jack, due personaggi che si incontrano in un viaggio avventuroso, una fuga e un amore che pianta le sue radici nel lato oscuro di Manhattan. C’è sempre una frontiera da attraversare, che sia quella interiore o quella che divide il Messico dagli Stati Uniti. "Pet Shop Days" è il racconto di un passato che non smette mai di inseguirci, dei sentimenti che rappresentano un pericolo e delle decisioni che dobbiamo prendere per affrontare con coraggio il domani.

«Siamo molto orgogliosi di presentare il nostro nuovo film "Pet Shop Days" – hanno raccontato Moreno Zani, fondatore di Tenderstories, e Malcom Pagani, amministratore delegato, entrambi executive producer della pellicola –. Una storia semplice ma potente, capace di emozionare ed educare allo stesso tempo. Siamo certi che il pubblico potrà identificarsi con i personaggi e trarre ispirazione dal loro viaggio verso la libertà e l'accettazione di sé. Questo film rappresenta in pieno la missione di Tenderstories, in grado di coinvolgere il pubblico e stimolarlo intellettualmente ed emotivamente. L’obiettivo è quello di produrre pellicole capaci di appassionare e al contempo innalzare gli spettatori, favorendo una riflessione più profonda».

Il film

"Pet Shop Days", opera prima di Olmo Schnabel, è in concorso quest’anno alla Mostra del Cinema di Venezia, nella categoria Orizzonti Extra. Il film, ambientato a New York, è un thriller romantico che racconta la storia di due giovani ragazzi che esplorano la città, conoscendosi l’un l’altro.

Ed esattamente come John Steinbeck sosteneva che non sono le persone a fare i viaggi, ma i viaggi a fare le persone, con Pet Shop Boys, Olmo Schnabel ce ne dà una dimostrazione: i personaggi che incontriamo all’inizio del suo film, in una New York inedita, non resteranno gli stessi alla fine del percorso. L’amore, le sue declinazioni, l’avventura, lo stupore, il coraggio. Schnabel a venticinque anni sventola coraggio e visionarietà guidando un cast straordinario in cui brillano Jack Irv, Dario Yazbek, Willem Defoe, Emmanuelle Seigner, Camille Rowe e Peter Saarsgard.

Tra i produttori del film: Memo films, Twin, Storyteller Productions, 3Mary’s entertainment, Tenderstories production, Spacemaker production, Ela Films, Alex Coco, Francesco Melzi d’Eril.