Mobilità elettrica, 4 nuove stazioni di ricarica ultraveloce a Portogruaro

La mobilità sostenibile sta prendendo sempre più piede in Italia e sono in aumento le stazioni di ricarica per questa tipologia di autovetture in Veneto e, nello specifico, nel Veneziano. A Portogruaro, infatti, sono state installate, 4 nuove stazioni di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici ed è previsto l'arrivo di altre 7 nel primo trimestre del 2024.

A realizzare le nuove stazioni di ricarica, nel parcheggio del Centro Commerciale Adriatico di Portogruaro, a 5 minuti dall'uscita autostradale, è stata l'azienda Elettra specializzata nella ricarica ultraveloce per i veicoli elettrici. Le 4 colonnine per un totale di 8 punti di ricarica possono essere fruite agevolmente anche dagli automobilisti in transito sulla A28.

“Stiamo accelerando la marcia per portare la ricarica veloce in tutta Italia, con una diffusione strategica, che possa incidere concretamente sul numero di infrastrutture di ricarica a uso pubblico e privato sul territorio nazionale - afferma Eugenio Sapora, General Manager di Electra Italia -. Ad oggi, in Italia, ci sono poco più di 300 stazioni di ricarica ultraveloce e complessivamente circa 1.500 punti di ricarica. La nostra mission è quella di installare 3.000 nuovi punti di ricarica nell’arco del prossimo triennio”.