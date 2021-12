Inaugurato il Conad City di San Polo dopo il restyling

Gallery





È stato l'assessore al Commercio e attività produttive del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga, a tagliare il nastro del Conad City di sestiere San Polo, che ha riaperto questa mattina alle 9 dopo una breve ma completa ristrutturazione. La giornata è stata allietata dalla presenza di un ospite speciale: Leo Rey, mascotte ufficiale Umana Reyer Venezia Basket.

All'inaugurazione erano presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad Luca Panzavolta e i soci Conad Angelo Gregucci e Giampiero Piroddi, che gestiscono il negozio con la società SGP Venezia. La benedizione è stata impartita da don Lino Pellanda, parroco francescano di Santa Maria Gloriosa dei Frari. La cerimonia è avvenuta prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

Il punto vendita di San Polo dà lavoro a 21 persone e ha una superficie complessiva di vendita di circa 220 metri quadri. Nel supermercato i clienti possono trovare cura dei prodotti freschi e grande attenzione alle referenze del territorio veneto, in particolare per l’ortofrutta, ma anche per la salumeria, le carni e i formaggi. All’interno anche la macelleria self service, il pesce confezionato, la gastronomia ricca di pietanze calde e fredde pronte da gustare. Il Conad City è aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 21; la domenica dalle 8,30 alle 20.

«Il Conad City di sestiere San Polo — ha dichiarato l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — era uno dei punti vendita che furono acquisiti nell’ambito di una delle operazioni strategiche con cui Conad è diventato il primo gruppo della grande distribuzione organizzata in Italia. Serve un’area di grande afflusso e importante per la città, sia dal punto di vista turistico che residenziale. Siamo certi che la completa ristrutturazione, unita alla comprovata professionalità dei soci Conad che hanno in gestione il negozio, affermerà ancora di più il marchio Conad nel cuore dei veneziani e dei turisti».