This is not a show [io non sono qui] collettiva internazionale di arte contemporanea

Sabato 2 ottobre 2021 No Title Gallery inaugurerà a Venezia, presso gli spazi di Venice Art Projects all'interno della programmazione per l'Art Night Venezia, la mostra di arte contemporanea This Is Not A Show [io non sono qui]. È simbolo di ripartenza, nell’essere la prima collettiva internazionale di No Title Gallery dopo questo periodo difficile per la cultura. Nell’autenticità di tale spazio saranno esposte le opere di cinque artisti, Paula Sunday, Valentina Biasetti, Antonio Campanella, Alaa Edris, Wang Jing Yun, che parlano di perdite, rinascita, speranza e di scelte. This is not a show [io non sono qui] è una mostra che parla proprio di questo, di ciò che mina l’essere umano, il suo paesaggio interno e ciò che lo circonda. Quel conflitto che alberga in tutti noi e che attraverso le opere in esposizione porta ad un’escursione all’interno di frammenti di vita e di mondi dove possiamo incontrarci. Le opere vaglieranno con tematica, stile e tecnica le varie parti di questi conflitti all’interno dell’uomo per accompagnare lo spettatore in un viaggio dentro sé stesso. L’evento è in collaborazione con Yasmine Helou, Venice Art Projects, Vizietto, e Venice Underground Artist. La partecipazione alla mostra è gratuita, previa esibizione Green Pass.