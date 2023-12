Vaccinazioni antiCovid: all'Ospedale Civile e al Lido di Venezia due nuove sedute pubbliche con circa 400 slot a disposizione

Vaccinazioni contro il Covid19: due nuove sedute vaccinali pubbliche vengono organizzate dall'Ulss 3 Serenissima nei prossimi giorni a Venezia e al Lido, ed offriranno complessivamente circa 400 slot.



"La prima sessione - spiega il Direttore del Distretto, Mauro Zulian - è stata organizzata per l'area del Lido di Venezia: si svolgerà martedì 12 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, nella sede del Padiglione Rossi, al Monoblocco, al primo piano. La seconda seduta viene proposta alla popolazione di Venezia, presso l'Ospedale Santi Giovanni e Paolo, al Centro Prelievi: avrà luogo giovedì 14 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 18.30".



Entrambe le sessioni sono aperta a tutti, con esclusione dei bambini sotto i 16 anni, e per aderire è necessario prenotare la partecipazione:

"Accetteremo anche chi si presenterà senza aver prenotato - sottolinea il dottor Zulian - ma solo fino ad esaurimento dei vaccini a disposizione degli operatori in loco. E' fortemente consigliato quindi prenotare, ed è già possibile farlo sul sito dell'Ulss 3 Serenissima, seguendo le istruzioni del portale, e avendo a portata di mano la tessera TEAM plastificata. Nella sessione del Lido del 12 dicembre sono a disposizione 108 slot, che allargheremo a 144 se ci sarà necessità; per Venezia, per la sessione del 14 dicembre all'Ospedale Civile, sono già a disposizione 288 slot per la prenotazione".



Le due sessioni si aggiungono all'impegno dell'Ulss 3 e del Distretto di Venezia a favore della cittadinanza per la vaccinazione Covid19:

"Nelle scorse sedute del 29 novembre e del 5 dicembre al Civile di Venezia - ricorda il dottor Zulian - abbiamo vaccinato rispettivamente 288 e 214 persone; al Padiglione Rossi, le dosi somministrate nelle precedenti sessioni del 25 novembre e del 4 dicembre sono state complessivamente altre 562. Insieme al sottoscritto, sono impegnati in queste sedute supplementari due medici del Distretto supportati dal personale infermieristico del Distretto e dell'Ospedale Civile".