Avvicinare le persone con disabilità all'attività sportiva: è l'impegno degli operatori sanitari dell'Ulss 3 con il Comitato Paralimpico Regionale

Tre incontri per sensibilizzare i propri operatori, negli Ospedali e nelle strutture sanitarie del territorio, sull'importanza della partecipazione alla pratica sportiva per le persone con disabilità: li ha organizzati nei giorni scorsi l'Ulss 3 Serenissima con il Comitato Paralimpico regionale "Sia chi è portatore di disabilità fisica, sia chi è portatore di disabilità neurosensoriale o psichica - spiega il Primario di Riabilitazione, il dottor Stefano Bargellesi - può trarre importante giovamento dall'attività sportiva, e questa va proposta loro, ovviamente con precise valutazioni preventive, cogliendo una serie vasta di opportunità e di proposte che i vari servizi sociosanitari mettono a disposizione in collaborazione con il Comitato paralimpico Regionale".

"L'iniziativa è stata realizzata dall'Ulss 3 Serenissima - spiega il Direttore dei Servizi sociosanitari, Massimo Zuin - dando seguito alle indicazioni della Regione Veneto su questo fronte delle politiche sanitarie territoriali. Ed è stata possibile grazie ad una significativa collaborazione con il Direttivo del Comitato Parlimpico Regionale. Il Primario Bargellesi e il Primario Albertin di Chioggia, insieme con i rappresentanti del Comitato stesso, hanno incontrato gli operatori sanitari dell'Ulss 3 in tre incontri paralleli, all'Ospedale di Chioggia, all'Ospedale dell'Angelo a Mestre e infine nell'Auditorium della sede di Noale; e si certifica così l'attenzione della nostra Azienda sanitaria e dei suoi operatori alle politiche sanitarie innovative e più efficaci, anche nell'ambito della disabilità".



"Sono attualmente circa 1800 le persone con disabilità - sottolinea il Presidente del Comitato, Ruggero Vilnai - che nel territorio regionale risultano tesserate presso una società sportiva. Attraverso questa iniziativa e le tante altre messe in campo puntiamo a raddoppiare il numero delle persone con disabilità che trovano nello sport un momento di importante crescita e di preziosa socializzazione".



Partner dell'iniziativa, nei tre incontri, l'associazione FisioSport Terraglio, centro extraospedaliero di riabilitazione intensiva operante nel territorio della Terraferma Veneziana: "E' un approccio innovativo quello che fa considerare lo sport - sottolinea il Presidente, Davide Giorgi - come uno strumento fondamentale di riabilitazione per il paziente e di inclusione sociale per la persona con disabilità. Questa evidenza ci mette davanti a una sfida soprattutto culturale, e da qualche anno stiamo lavorando affinché l'attività fisica adattata che per esempio proponiamo nelle nostre strutture sul Terraglio, possa essere riconosciuta all'interno dei livelli essenziali di assistenza con la relativa detraibilità nella dichiarazione dei redditi. Ringraziamo l'Ulss 3 Serenissima per aver realizzato questo piccolo roadshow itinerante nella nostra provincia. E continuiamo a lavorare con tutte le nostre energie affinché passi il messaggio che il binomio sport-disabilità non è una contraddizione in termini, ma un'alleanza strategica".