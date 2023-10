I corsi di soccorso in mare dell'Ulss 3 garantiscono a centinaia di marittimi e naviganti la certificazioni necessarie

Per tutto il Nordest, l'azienda sanitaria veneziana è il punto di riferimento per la formazione dei marittimi e dei naviganti, perché siano in grado di gestire i soccorsi a fronte di una emergenza a bordo: "Sono centinaia i marittimi e i naviganti - spiega la dottoressa Elisabetta Spigolon - che grazie ai corsi proposti dall'Ulss 3 Serenissima si garantiscono le certificazioni necessarie per continuare a navigare: è infatti attraverso i nostri corsi che si formano al soccorso tutti coloro che devono essere in grado di intervenire nella gestione di un'emergenza sanitaria a bordo. E' solo un ambito di tutto il lavoro di formazione che la nostra Azienda sanitaria organizza costantemente, in generale per il proprio personale dipendente; in questo ambito particolare andiamo a formare persone che possono trovarsi ad assumere il ruolo di soccorritore a bordo di un natante, o di una nave, là dove il personale sanitario non può giungere nell'immediatezza, ed è necessario che ad intervenire sia il personale imbarcato".

Nel triennio 2021-2023 circa 450 sono stati i marittimi e i naviganti che hanno partecipato ai corsi: "Nel solo corso del 2023 - sottolinea la dottoressa Spigolon - stiamo permettendo ad un'altra sessantina di persone non solo di garantirsi la formazione necessaria per costituire a bordo un presidio di sicurezza importante, ma ancor prima di potersi imbarcare e di proseguire quindi la loro attività lavorativa". Ancora, i corsi attivati dall'Azienda sanitaria permettono tutti gli avanzamenti di carriera, garantendo la necessaria formazione e la relativa certificazione a chi è in procinto di passare di grado.

"Sono solo 13 la Aziende sanitarie italiane autorizzate all’organizzazione dei corsi - ha sottolineato il Direttore Generale Edgardo Contato - e la nostra Ulss 3 Serenissima è l'unica che in tutto il Nordest ha messo a disposizione le proprie strutture e il proprio personale per questa formazione, e svolge quindi un ruolo fondamentale per un ampio bacino di utenza. Sentiamo la responsabilità di svolgere questo ruolo con determinazione, e ci sforziamo di ampliare il nostro impegno su questo fronte: la riorganizzazione del nostro settore dedicato alla Formazione persegue proprio questo obiettivo, contribuire cioè nel modo migliore possibile al potenziamento dell'offerta formativa, e quindi all'innalzamento delle competenze del personale, ovviamente in ambito sanitario. Ministero della Salute, Usmaf, Capitaneria di Porto sono i partner di riferimento di questa attività formativa: senza le sinergie e la stretta collaborazione che ci siamo via via impegnati ad intessere, molte delle cose che stiamo realizzando al servizio della popolazione non sarebbero possibili".

Per svolgere l'attività di formazione ai marittimi e ai naviganti, l'Azienda sanitaria veneziana ha visto rinnovata, nello scorso agosto, l'autorizzazione concessa dal Ministero della Salute ad organizzare e svolgere i due livelli di corsi, First Aid e Medical Care, con i loro aggiornamenti. A partire da questo rinnovato accreditamento, l'Ulss 3 Serenissima prosegue tutta l'attività che già svolge dal 2011. Oggi organizza i corsi, nelle varie articolazioni e tipologie, indispensabili per il personale navigante. Il pool di docenti è formato nella sua totalità da personale sanitario, altamente qualificato in materia di emergenza-urgenza: questo personale formatore è certificato da Enti scientifici (IRC, SIMEU etc.) oltre ad aver maturato esperienza lavorativa in tale ambito. L'attività formativa si svolge nei locali del Padiglione Rama, a Mestre, presso l'Ospedale dell'Angelo.