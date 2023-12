Con dicembre, tre nuovi medici di famiglia e un nuovo pediatra: gli avvicendamenti a Dolo, a Scorzè, a Vigonovo e a Carpenedo

Dicembre porta con sé un prezioso regalo per le comunità di Dolo, Scorzè, Vigonovo e Carpenedo.

La risposta alle esigenze di assistenza medica si materializza con l'arrivo di tre nuovi medici di famiglia e di un pediatra, un'aggiunta fondamentale per potenziare le risorse sanitarie in queste località. La presenza di questi professionisti si traduce in un rafforzamento tangibile del supporto medico, garantendo una migliore copertura e cura per la salute di chi vive e lavora in queste aree.



Nel territorio del Comune di Dolo lascia l'attività il dottor Antonio Gallo, medico di famiglia: dal 30 novembre lo sostituisce, con incarico provvisorio, il dottor Gabriele Monetti. Il passaggio degli assistiti al nuovo medico di famiglia avviene in automatico a cura dei competenti uffici dell'Ulss 3 Serenissima, e non sarà necessario per loro recarsi in Distretto, e neppure effettuare il cambio-medico per via telematica. Il dottor Gabriele Monetti svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio in cui operava il medico cessante, nella Medicina di gruppo di Via Colombo 12, visiterà poi, con secondo ambulatorio in Piazzetta Pavese 5 a Sambruson.

Sempre con la fine del mese di novembre, ha concluso la sua attività di medico di famiglia a Scorzè la dottoressa Olivia Oliva. Dal primo dicembre le subentra, con incarico provvisorio, la dottossa Samantha Noto, che svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio della Medicina di Gruppo di Via Venezia 160. Anche in questo caso, il passaggio degli assistiti al nuovo medico di famiglia avviene in automatico, a cura degli uffici competenti.

Il terzo avvicendamento per il Distretto di Mirano-Dolo avviene a Vigonovo: qui il dottor Valter Guerrini, medico di famiglia, cesserà la sua attività con sabato 9 dicembre. Gli subentra la dottoressa Silvia Marini, che visiterà gli assistiti nel medesimo ambulatorio della Medicina di Gruppo Integrata di Vigonovo, in Via De Gasperi 2.

Cessa la sua attività anche il dottor Gian Luigi Alessandrini, Pediatra di libera scelta di Carpenedo, nella Terraferma veneziana: dal 1° dicembre si inserirà, in sua sostituzione, la dottoressa Silvia Bolzonella. Incaricata a titolo provvisorio, la nuova pediatra svolgerà l'attività nello stesso ambulatorio del collega cessante, in Via S. Donà 14/2. Anche nel caso di questa nuova Pediatra, il passaggio degli assistiti avviene in automatico, a cura degli uffici competenti.