Reyer Femminile, il coach Mazzon: «Anche in questa nuova stagione daremo il massimo» | VIDEO

L'Umana Reyer femminile inizia ufficialmente la stagione 2023/24: nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 23 agosto, il gruppo orogranata si è radunato al Palasport Taliercio, dopo aver effettuato i test fisici e medici presso la Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier di Treviso.

Staff tecnico e dirigenziale al completo, mentre all'appello del roster femminile sono mancate Jessica Shepard, Awak Kuier (impegnate oltreoceano nelle rispettive squadre nel campionato WNBA) e Mariella Santucci (impegnata nel 3X3). A inizio raduno, il presidente Federico Casarin e il coach Andrea Mazzon hanno parlato ai media nella consueta conferenza stampa di apertura di stagione.

Al termine della conferenza stampa, Casarin ha quindi incontrato internamente la squadra per il discorso di inizio stagione. La parola d'ordine è stata "unione": tanti sorrisi ed energia per questo primo giorno di scuola orogranata. Da domani, giovedì 24 agosto, le giocatrici svolgeranno alla mattina gli allenamenti sul campo di calcio del Venezia FC mentre, nel pomeriggio, inizieranno la preparazione in palestra.

Lunedì 28 agosto tutta la squadra si trasferirà a Falcade per il training camp, dove è previsto il consueto aperitivo di benvenuto. Il ritorno in laguna è previsto nel primo pomeriggio di venerdì 1 settembre.