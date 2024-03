Nuova aggressione alla pasticceria Skb di Corso del Popolo

Di nuovo preso di mira il locale del bengalese Abul Kasam nella notte fra giovedì e venerdì. Dopo mezzanotte è scoppiata una lite. Alcuni si sono chiusi dentro la pasticceria Skb in Corso del Popolo a Mestre, dove il 26 febbraio Kasam era stato colpito con un colpo di coltello alla fronte. Si sono sentiti rumori di bicchieri rotti, forse tavoli rovesciati. Non è escluso si sia ripresentato lo stesso cittadino rumeno armato di coltello che ha minacciato e aggredito il titolare la volta scorsa, mandandolo al Pronto soccorso perché non voleva pagare quanto aveva consumato e per di più aveva chiesto di avere altri soldi. Concitazione e tensione. Anche ieri verso mezzanotte è scattato l'allarme al 113 arrivato sul posto con diverse volanti. Spaventati anche i residenti che hanno visto un via vai di polizia sempre al 92 di Corso del Popolo e hanno capito che doveva essere successo ancora qualcosa.

Abul Kasam, il bengalese titolare del bar pasticceria Skb e altri locali a Mestre, aveva lanciato un appello. «La polizia stia con noi e ci protegga. Sono qui da diciassette anni, ho venduto tutte le terre al mio paese, a Mestre gestisco tre negozi e ho quattro figli». Il rumeno la sera prima lo aveva colpito e aveva preso di striscio con il coltello anche suo cugino Tarek, che non voleva servigli più da bere. «Gli ho detto "non è possibile, vai via" - spiega Tarek - ma il rumeno, che per giunta aveva chiesto anche cento euro - ha perso la testa. Ha sfilato dalla manica della giacca una lama e mi ha colpito alla mano».