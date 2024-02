Abul, accoltellato in testa, lancia un appello. «La polizia sia dalla nostra parte» VIDEO

Sebbene reduce dall'accoltellamento alla testa di lunedì sera, Abul Kasam, il bengalese titolare del bar pasticceria Skb in Corso del Popolo, vuole lanciare il suo appello. «La polizia stia con noi e ci protegga. Sono qui da diciassette anni, ho venduto tutte le terre al mio paese, a Mestre gestisco tre negozi e ho quattro figli». Nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo che aveva bevuto e mangiato, un moldavo seduto al tavolo della sua pasticceria con un connazionale si è rifiutato di pagare il conto. Ha aggredito Abul e suo cugino Tarek con un coltello perché non volevano servigli ancora qualcosa da bere, raccontano. «Gli ho detto "non è possibile, vai via" - spiega Tarek - ma il moldavo, che per giunta aveva chiesto anche cento euro - ha perso la testa. Ha sfilato dalla manica della giacca una lama e mi ha colpito alla mano».

«Questi non sono i clienti che voglio avere nel mio locale - riprende Abul - Quell'uomo qui non era mai entrato e non l'ho mai visto - assicura Abul - Quando respingiamo questa gente temiamo minacce e aggressioni. La polizia stia dalla nostra parte». Per questa zona fitta d'imprese straniere che dal condominio "Ottagono" si snoda fino alla fine dei portici, incrociando via Bembo, via Paruta e via Tasso, sono previsti uno o due pattugliamenti al giorno della polizia locale. Diverse le segnalazioni dei comitati, come "Mestre occhi sulla città" a denunciare risse, aggressioni, bivacchi e insicurezza in quest'area di Corso del Popolo che qualcuno considera un'estensione delle fragilità di via Piave.