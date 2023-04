In tremila al parco Piraghetto per la festa di fine Ramadan

Festa per la comunità musulmana dei bengalesi della provincia di Venezia che venerdì pomeriggio ha concluso anche quest'anno il mese (29 giorni) della preghiera, della meditazione e del digiuno islamico. Quasi tremila persone al parco Piraghetto hanno così avuto modo di ritrovarsi e salutarsi. L'osservatorio in Arabia Saudita ha dato l'ok sulla fase crescente della luna giovedì e già nella notte sono iniziati i preparativi. Lunghi teli di nylon stesi sul prato per appoggiarsi, racconta uno dei portavoce della comunità veneziana, Prince Howlader, il momento della preghiera e delle lodi, per circ a un'ora, poi l'abbraccio in segno di pace e riconciliazione. «In quel momento dimentichiamo tutti i rancori, le negatività e ci scambiamo di solidarietà e vicinanza - spiega - La partecipazione è andata al di là delle aspettative: avevamo preparato per circa duemila persone ma sono state abbondantemente superate.

Durante gli allestimenti abbiamo riservato uno spazio coperto e all'asciutto per consentire alle donne di poter sedere a terra e partecipare alla preghiera. Per i bambini la festa è arrivata al termine delle celebrazioni, ai banchetti dove c'erano vassoi pieni di cioccolatini, caramelle, dolci e succhi e acqua per tutti». Quest'anno alla festa di fine Ramadan al Piraghetto c'era anche l'associazione "La Pace" che gestisce l'immobile dove si svolgono le attività. La comunità ha deciso di raccogliere delle offerte per partecipare alle spese di affitto e mantenimento degli spazi. «Ringraziamo la questura - ha concluso Howlader - per aver anche quest'anno concesso i permessi, e per l'aiuto e la disponibilità che la comunità riceve sempre per lo svolgimento delle proprie iniziative».