A Galta arriva una nuova area per cani

«Per i nostri amici a quattro zampe uno spazio sicuro e dedicato». È con questa parole che la frazione di Galta annuncia ai suoi cittadini l'arrivo di una nuova area dedicata a cani. Si tratta di uno spazio verde, situato in via Napoli, che verrà inaugurato sabato 30 settembre alle ore 15.30. Parteciperanno il vice sindaco Luisa Sattin, l’assessore all’Ambiente Andrea Danieletto e altri rappresentanti dell’Amministrazione comunale; Stefano Marigodella sezione di Vigonovo delle Guardie Ambientali d’Italia; Roberto Martano presidente dell’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (Enpa) di Mira e Alessandra Cortivo dell’associazione “Cave Canem”. Dopo il taglio del nastro e i saluti degli intervenuti saranno offerti consigli pratici e gadget da parte dell’associazione “Cave Canem” onlus e dei negozi “BARFing” e “A tutto pelo” toelettatura. La cittadinanza è invitata a partecipare con i propri amici a quattro zampe.

"L’area consente ai nostri cani di avere uno spazio sicuro e dedicato dove poter giocare e socializzare liberamente - afferma l’assessore Danieletto -. Abbiamo così riqualificato la zona restituendola ad una fruizione pubblica e aggregativa".

L’area oggetto di intervento è di 540 metri quadri. In questi mesi è stato sistemato e seminato il prato, livellato il terreno, realizzata la recinzione e acquistate sette attrezzature gioco per cani, tre delle quali sono state posizionate nell’area cani di Vigonovo. In particolare sono un tunnel lungo un metro e 30 centimetri, un salta cerchio, una pedana basculante, un salto ostacoli a pioli regolabili, un saliscendi, una traversa per lo slalom verticale e una passerella lunga 7 metri e larga uno. Il costo complessivo è stato di poco più di 19 mila euro.

Nell’area ci sarà una fontanella e cestini per la raccolta delle deiezioni. È destinata ai cani di tutte le taglie e razze. Le regole per l’utilizzo dell’area prevedono tra l’altro che i cani debbano essere al guinzaglio all'ingresso e in uscita e che proprietari debbano raccogliere le deiezioni dei propri animali. È vietato anche portare all'interno dell'area cani aggressivi o non vaccinati.