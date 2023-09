Quante volte al giorno deve mangiare un gatto? Questa è la domanda che qualsiasi persona che ha appena adottato un gatto, che sia piccolo o già adulto, si pone. Chi è alle prime armi in fatto di animali in casa, infatti, non sa mai quanto è il cibo necessario per il proprio animale domestico e come si dovrebbe comportare con il proprio gatto in fatto di cibo. Quanto cibo dare, quindi, al proprio gatto in una giornata? Bisogna specificare che questo dipende da diversi fattori come l'età e il peso del gatto. Ad ogni modo delle regole generiche esistono quindi ecco qualche consiglio su come orientarsi ma per una dieta bilanciata meglio rivolgersi al proprio veterinario.

Se il gatto è ancora cucciolo

Se si è appena adottato un gattino bisogna considerare che fino ai sei mesi circa, il gatto avrà bisogno di tante energie quindi la cosa migliore da fare sarebbe quella di fare più piccoli pasti ravvicinati tra loro. Anche fino alle tre volte al giorno.

Se il gatto è adulto

Per i gatti adulti il discorso sul cibo è diverso. Per un'alimentazione equilibrata il gatto non dovrebbe mangiare più di due volte al giorno. Una la mattina e una la sera. I croccantini possono comunque essere dati al gatto come piccola ricompensa nel corso della giornata ma senza esagerare. La regola generale, infatti, è quella di due pasti al giorno.