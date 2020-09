Alla Mostra del Cinema vanno in scena politica e rivoluzione

Und morgen die ganze west (And tomorrow the entire wold) della regista Julia von Heinz e Nuevo orden (New order) del messicano Michel Franco sono i film in concorso per Venezia 77 oggi alla Mostra del Cinema. Due film in cui si intrecciano politica e rivoluzione. Grande attesa per The Rossellinis, in concorso alla Settimana della Critica, in cui Alessandro Rossellini racconta la sua celebre famiglia.

Film in programma oggi

Und morgen die ganze west di Julia von Heinz (Venezia 77)

di Julia von Heinz (Venezia 77) Nuevo orden di Michel Franco (Venezia 77)

di Michel Franco (Venezia 77) Nowhere special di Uberto Pasolini (Orizzonti)

di Uberto Pasolini (Orizzonti) The Rossellinis di Alessandro Rossellini (Settimana della Critica)