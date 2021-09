È il giorno di Tim Roth. Fuori concorso la coppia Toni Servillo-Silvio Orlando

Oggi, 5 settembre, debuttano alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia Tim Roth nei panni di un ricco inglese che tenta una fuga dalla sua vita, moglie (Charlotte Gainsbourg) e figli in "Sundown" di Michel Franco; "Illusions perdues", adattamento del capolavoro di Honoré de Balzac diretto da Xavier Giannoli con Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan e Gérard Depardieu; il fantasy di Ana Lily Amirpour, "Mona Lisa and the blood moon", su una giovane outsider dotata di insoliti e pericolosi poteri. Fuori concorso la coppia formata da Toni Servillo, nei panni di capo di un gruppo di guardie carcerarie e Silvio Orlando in quelli di un boss detenuto dà vita al dramma ambientato in una prigione in dismissione, "Ariaferma" di Leonardo di Costanzo.

Ad Orizzonti è il giorno di Laura Bispuri e della conflittuale riunione di famiglia raccontata in "Il paradiso del pavone" con Dominique Sanda, Alba Rohrwacher e Maya Sansa. Fra le proiezioni speciali "Inferno rosso. Joe D'Amato sulla via dell'eccesso" di Manlio Gomarasca e Massimiliano Zanin: ritratto, presentato da Nicolas Winding Refn, del prolifico regista di B movie scomparso nel 1999. Di seguito alcuni dei principali avvenimenti della giornata.

Venezia 78, programma di oggi 5 settembre