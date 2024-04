Viaggio nei "mondi di Marco Polo": apre la grande mostra a Palazzo Ducale | VIDEO

Nell’anno in cui si celebrano i 700 anni dalla morte, il Comune di Venezia e la Fondazione Musei Civici, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai, ha deciso di omaggiare l’esploratore veneziano più famoso al mondo, fonte di ispirazione per i viaggiatori di ogni epoca, con una mostra che ne sapesse raccontare la storia, dal titolo “I mondi di Marco Polo”.

La presentazione ufficiale alla stampa è avvenuta nella mattinata di venerdì 5 aprile attraverso una conferenza nella Sala dello Scrutinio di Palazzo Ducale alla quale hanno presenziato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, la presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia Mariacristina Gribaudi, il soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna Fabrizio Magani, la rettrice dell'Università Ca' Foscari di Venezia Tiziana Lippiello e i curatori dell'esposizione Chiara Squarcina e Giovanni Curatola.

«L'essenza di Venezia si incarna nell'ideale di Marco Polo, un simbolo di coraggio e desiderio di conoscenza, che è stato un pioniere che ha ampliato i confini della conoscenza attraverso i suoi viaggi e le sue scoperte. La sua figura infatti evoca l'importanza della curiosità e della ricerca della verità – ha esordito il sindaco Brugnaro –. Venezia, una repubblica antica e fiorente, ha sempre accolto e rispettato le persone provenienti da ogni luogo, intrattenendo relazioni diplomatiche e commerciali che hanno arricchito il tessuto sociale e culturale della città».

«Per i musei veneziani questa è una preziosa occasione per raccontarsi attraverso una mostra che porta lo straordinario esempio di Marco Polo – ha aggiunto la presidente Gribaudi –. Da oggi, tra le sale di Palazzo Ducale, i visitatori avranno la possibilità di scoprire e conoscere le storie che lo hanno reso protagonista. Abbiamo opere straordinarie, risultato di un dialogo prezioso tra le collezioni civiche veneziane e prestiti eccellenti provenienti dalle maggiori istituzioni europee e asiatiche. Anche per questo, la nostra mostra è un esempio eccezionale di come un’esposizione possa essere un momento indispensabile di confronto, diplomazia e un dialogo culturale con il mondo».

La mostra, che si inserisce all'interno di un fitto cartellone di eventi promossi dal Comune di Venezia volti a celebrare e omaggiare la figura di Marco Polo, sarà aperta al pubblico dal 6 aprile al 29 settembre 2024.