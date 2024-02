Il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta apre le porte a studenti e interessati | VIDEO

Il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta apre le porte a studenti e interessati. Dopo il successo del primo open day, che si è svolto nel mese di gennaio, sabato 24 febbraio dalle 15.00 alle 16.30 prosegue il ciclo di visite guidate per scoprire l’ampia offerta formativa dell’istituto di Vigonza (Padova) che prepara i nuovi talenti della moda made in Italy.

La struttura forma ogni anno circa 300 ragazzi e 1000 lavoratori. Il tasso di occupabilità, ovvero il livello di inserimento nel mondo del lavoro al termine degli studi, è elevatissimo e raggiunge il 95% per gli allievi della Scuola di Design e Tecnica della Calzatura e della Pelletteria, fiore all’occhiello dell’istituto.

Il Politecnico Calzaturiero rappresenta infatti un trampolino di lancio per giovani professionisti della moda, da qui la scelta di denominare le giornate di scuola aperta “Day Zero”. Durante gli appuntamenti sarà possibile visitare la sede a Vigonza, nel cuore della Riviera del Brenta, scoprire le più moderne tecnologie di progettazione e sperimentare la creazione di modelli di calzature oltre che di borse.

«Il Veneto da sempre coltiva la passione per il saper fare e l’eccellenza – commenta Alice Marcato, direttore tecnico del Politecnico Calzaturiero – e oggi le imprese del nostro tessuto produttivo necessitano di personale tecnico specializzato cui consegnare il testimone di una secolare tradizione manifatturiera. In quest’ottica, i nostri corsi offrono l’opportunità di perfezionare le proprie competenze o di avviare una carriera in un settore affascinante come quello della moda. Il riscontro per gli studenti è immediato e si misura in termini di miglioramento della propria posizione o di inserimento nelle più prestigiose aziende del settore, sia all’interno che all’esterno del distretto calzaturiero brentano».

La Scuola di Design e Tecnica della Calzatura e della Pelletteria è frequentata ogni anno da centinaia di allievi provenienti da tutta Italia. La preparazione acquisita permette di utilizzare le più avanzate tecnologie per la progettazione, di conoscere le metodologie per il controllo della qualità e il funzionamento degli strumenti per la gestione dei processi.

Il primo anno è dedicato alla modelleria classica di base. Il secondo, a scelta, si concentra sulla modelleria classica avanzata o sportiva e del tempo libero. Alla conclusione del biennio, il Politecnico Calzaturiero rilascia un attestato di frequenza e profitto. È inoltre possibile proseguire gli studi frequentando il terzo anno, che consente di specializzarsi in progettazione e design, industrializzazione modelli e strutture oppure calzature di lusso fatte a mano.

Oltre alla storica Scuola di Design e Tecnica della Calzatura e della Pelletteria, il Politecnico Calzaturiero propone un’ampia offerta formativa. Dal corso biennale, post diploma, per Fashion Shoes Coordinator (i Coordinatori delle Collezioni) tra le proposte di ITS Cosmo, ai programmi Work Experience per disoccupati finanziati dalla Regione del Veneto. Dai percorsi Forma.Temp, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, ai corsi per occupati sostenuti da Fondimpresa.

Tutte le possibilità dell’offerta formativa saranno presentate nel corso delle prossime visite guidate. Le date aggiornate dei successivi appuntamenti, dopo il “Day Zero” del 24 febbraio, saranno pubblicate sui canali di comunicazione del Politecnico, tra cui il sito web.