La band bergamasca è arrivata in laguna. Venerdì l'attesissimo live a San Giuliano

Un video di pochi secondi, caricato in una storia all'interno del proprio profilo Instagram ufficiale, nel quale si vedono i componenti della band all'interno di un taxi acqueo. I Pinguini Tattici Nucleari sono arrivati a Venezia per cominciare le prove del tour negli stadi, che prenderà via venerdì prossimo, 7 luglio, al Parco San Giuliano di Mestre.