Tutto pronto per la nuova edizione del Premio Mestre di Pittura | VIDEO

Al via la settima edizione del Premio Mestre di Pittura, il cui bando è da oggi consultabile online. Il concorso è aperto a tutti senza limiti di età o nazionalità e il tema è libero. Le opere dovranno poter essere classificate come “di pittura”, anche se in piena libertà stilistica e tecnica, e dovranno essere state realizzate dal 2022 ad oggi. Ogni artista può partecipare con una sola opera. Le candidature dovranno pervenire entro domenica 21 maggio 2023.

«La nuova edizione del Premio – ha spiegato Cesare Campa, presidente del Circolo Veneto, nel corso della conferenza stampa di presentazione tenutasi questa mattina presso il Municipio di Mestre – mantiene la finalità di valorizzare l’arte pittorica contemporanea in collaborazione con la Fondazione Musei Civici, il sostegno della Fondazione Bevilacqua La Masa e dell’Accademia di Belle Arti e gode del patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Venezia e della Regione Veneto. Il Premio è divenuto un'iniziativa culturale di valenza internazionale, di crescente prestigio e diffusione, nonché un arricchimento per la città di Mestre, che amplia così il suo ruolo di richiamo come luogo di incontro, scambio e confronto».

Una giuria tecnica decreterà le opere finaliste, che verranno esposte in una mostra collettiva dei finalisti al Centro Culturale Candiani di Mestre. La stessa giuria decreterà successivamente i vincitori dei tre “Premi acquisto”: l’opera vincitrice del primo premio entrerà a far parte della collezione permanente della Galleria internazionale d’Arte moderna di Ca’ Pesaro, quelle del secondo e terzo premio, come per le precedenti edizioni, saranno esposte in modo permanente in enti o istituzioni culturali cittadine. Viene confermato inoltre il “Premio acquisto speciale a tema” istituito dalla Cgia di Mestre, assegnato da una propria giuria, la cui opera entrerà a far parte della collezione d’arte esposta nella sede cittadina della Cgia. Inoltre verranno assegnate borse di studio a giovani artisti finalisti. Tutti gli artisti finalisti concorreranno all’assegnazione del “Premio della giuria popolare”, composta da esponenti della cultura. Il premio è costituito da un trofeo selezionato dal migliore bozzetto tra quelli proposti dagli studenti del Corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti. In aggiunta, il Rotary Club Venezia Mestre attribuirà ad una delle opere finaliste, scelta da una propria commissione, il “Premio di Pittura Rotary Club Venezia Mestre”. Continuano, infine, il Premio alla carriera ad artisti di lunga attività e chiara fama e il Riconoscimento alla memoria riservato agli artisti vincitori delle edizioni storiche del Premio.

Nel corso della mattinata si è tenuta anche la cerimonia di consegna al Comune di Venezia, da parte del Circolo Veneto, dell’opera vincitrice del secondo premio dell’edizione 2022: si tratta del dipinto della giovane artista Carlotta Mazzariol, dal titolo Ricordo quando ero bambina, realizzato con la tecnica di olio su tela. La produzione dell’artista, nata nel 2001, si concentra principalmente sul tema del ricordo. L’opera va ad arricchire la collezione che si sta formando di anno in anno nel Municipio di Mestre. «Non posso che congratularmi con la giovanissima Carlotta Mazzariol – ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro – e con tutti coloro che rendono possibile la realizzazione di questo premio perché L’arte è una fondamentale occasione di valorizzazione di tutta la città».