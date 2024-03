8 marzo, il presidente Mattarella ricorda Giulia Cecchettin | VIDEO

«Come non ricordare le vittime dei tanti femminicidi, anche in giorni recenti? Come non ricordare, per tutte, Giulia Cecchettin, la cui tragedia ha coinvolto, nell'orrore e nel dolore, l'intera Italia?». Sono le parole pronunciate dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'intervento dedicato alla celebrazione della giornata internazionale della donna, l'8 marzo 2024. «Si è detto tante volte, anche in quei giorni - ha proseguito il presidente Mattarella - che occorre una profonda azione culturale per fare acquisire a tutti l'autentico senso del rapporto tra donna e uomo. L'arte - ha concluso, facendo riferimento è un veicolo efficace e trainante di formazione e di trasmissione dei valori della vita».

La vicenda di Giulia Cecchettin ha creato profondo dolore in tutto il paese e stimolato una presa di coscienza per certi versi inedita, anche grazie al ruolo assunto dalla sorella Elena che si è fatta portatrice di un'ampia riflessione sulla violenza di genere. Giulia, studentessa di Vigonovo, è stata uccisa a 22 anni dall'ex fidanzato. Il suo corpo è stato individuato il 18 novembre 2023 nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone.