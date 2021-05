Il Salone Nautico sarà spalmato su nove giorni e avrà un protocollo sanitario ad hoc

Venezia si prepara al suo secondo Salone Nautico. Dopo il rinvio del 2020, quella di quest'anno sarà un'edizione più lunga rispetto alla precedente, durerà 9 giorni e conterà sulla presenza di 160 espositori e oltre 220 imbarcazioni. Con più di una settimana a disposizione e due weekend coinvolti, si potranno spalmare le presenze all'Arsenale, garantendo l'accesso a molti visitatori e addetti ai lavori, così come le necessarie misure di contenimento e antiassembramento imposte dall'emergenza sanitaria. L'appuntamento è dal 29 maggio al 6 giugno, con orario continuato 10-20.

Salone Nautico di Venezia 2021

Sarà un'edizione che si aprirà a una settimana dalla Biennale di Venezia. Ci sarà quindi una sorta di continuum tra due architetture, quella protagonista della 17ª edizione della Mostra e quella navale. Per garantire la necessaria sicurezza sul fronte epidemiologico, è stato messo a punto un protocollo sanitario proprio in collaborazione con la Biennale e l'Ulss 3: l'evento si terrà quasi esclusivamente negli spazi esterni della Darsena Grande e delle sue banchine, con un prolungamento di 1000 metri lineari dei pontili esterni (il doppio rispetto alla precedente edizione) e in tutta l'area dell'Arsenale ci sarà un percorso unidirezionale con ingressi ed uscite separati e il contingentamento degli accessi.

La manifestazione si svolge in collaborazione tra Comune, VeLa e Marina militare italiana, partner principale che mette a disposizione molti spazi di propria competenza, e coinvolgerà anche la Regione e il Governo (rientra nel patto per lo sviluppo della Città di Venezia). Così come per la precedente edizione, il Salone permetterà il recupero di alcuni edifici dell'Arsenale, con una manutenzione straordinaria e, quest'anno in particolare, con la predisposizione di pontili provvisori per l'attracco delle imbarcazioni. Per facilitare il raggiungimento da parte degli avventori, saranno implementate linee di trasporto pubblico.

La mappa del Salone Nautico