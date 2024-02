La magia dei danzatori sul ghiaccio incanta il Parco Albanese con lo spettacolo "Murmuration" | VIDEO

Murmuration, della compagnia canadese Le Patin Libre, è lo spettacolo su ghiaccio presentato dalla Biennale Danza come anticipazione speciale della prossima edizione: un’apertura insolita ed eccezionale che trova spazio all’interno delle attività che la Biennale di Venezia dedica al Carnevale. Murmuration sarà in scena fino all’11 febbraio al Pattinodromo Arcobaleno del Parco Albanese di Mestre, per l’occasione trasformato in pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Lo spettacolo

Lo spettacolo si rifà a uno degli eventi più spettacolari della natura: le coreografie aeree degli storni, quando si riuniscono in nugoli prima delle migrazioni verso Sud. "Murmuration" è proprio il termine che indica il rumore, simile a un fitto mormorio, che il frullo delle ali di questi comunissimi e incredibili uccelli producono nei loro imperscrutabili volteggi. Come in un rituale benaugurante prima della partenza, questi stormi di uccelli disegnano traiettorie librandosi alti nel cielo, intrecciano figurazioni fantastiche scendendo in picchiata per virare bruscamente riacquistando quota in un battito d’ali.

Uno spettacolo ipnotico per chi guarda e che i quindici danzatori di Le Patin Libre fanno rivivere sulla scena componendo complesse dinamiche di movimento in perfetto sincrono e, come se il movimento si propagasse da uno all’altro esattamente come in uno stormo, sembrano prendere letteralmente il volo scivolando fluidamente sul ghiaccio a velocità supersonica.

La compagnia

Arriva per la prima volta in Italia Le Patin Libre, la compagnia canadese che ha reinventato lo spettacolo su ghiaccio aprendo un territorio finora inesplorato della danza contemporanea, riuscendo a fondere il rigore del pattinaggio artistico con l’astrazione della coreografia e trasformando palazzetti e piste di pattinaggio in nuovi spazi di fruizione delle arti dal vivo.

Attiva dal 2005 a Montréal, Le Patin Libre – diretta da Alexandre Hamel – crea nuovi paesaggi coreografici ormai noti e applauditi in tutto il mondo aprendo la danza a esperimenti cinestetici con la peculiarità di un movimento fluido e veloce, diverso da ogni altro. La compagnia comprende oggi quindici componenti provenienti da sette paesi diversi (Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Repubblica Ceca, Svezia, Norvegia), tutti pattinatori professionisti.

«Siamo entusiasti di presentare il magico Le Patin Libre in una breve Biennale Danza invernale 2024. Questa straordinaria compagnia di performance art è rinomata per la sua coreografia ad alta velocità e, insieme allo spettacolo, curerà uno straordinario programma di lezioni di pattinaggio creativo, esperienze e feste per condividere l'emozione di ballare sul ghiaccio con il pubblico e rendere accessibile questa incredibile forma d’arte ai più» conclude Wayne McGregor, direttore della Biennale Danza. Ulteriori informazioni sono disponibili online.