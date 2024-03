Al via la stagione turistica a Cavallino-Treporti: «Presenze in continuo aumento» | VIDEO

Stagione 2024 al via a Cavallino-Treporti, con l’obiettivo di bissare i dati di quella passata. Nel 2022 la località aveva toccato il record di 6,56 milioni di presenze, nel 2023 si erano sfiorati 7 milioni di presenze (una delle poche zone costiere a vedere il segno positivo): dati significativi di quanto la vacanza all’aria aperta sia sempre più apprezzata e quanto il distretto turistico di Cavallino-Treporti, in particolare, sia sempre più punto di riferimento per il settore europeo.

«Siamo molto soddisfatti di quanto raggiunto in questi anni – commenta il presidente del Consorzio Parco Turistico, Mattia Enzo –. Saremmo già contenti di replicare i risultati del 2023, e i primi dati che arrivano sulle prenotazioni di quest’anno ci rendono positivi su un ulteriore miglioramento».

Dal post-pandemia i mesi centrali dell’estate hanno sempre visto le strutture ricettive sold out, complice certamente l’apprezzata tipologia di vacanza, affiancata alla ricca offerta che il territorio propone agli ospiti, dal mare alla laguna, passando per l’escursionismo immerso nella natura, senza dimenticare poi la scoperta della storia locale grazie alla valorizzazione del Museo di Batteria Pisani e la rinnovata via dei forti. Per raggiungere risultati ancora migliori non resta quindi che lavorare sulle code di stagione.

«Per la stagione 2024 ci attendiamo sicuramente buoni risultati che però devono puntare prevalentemente sulle code di stagione – conferma la sindaca Roberta Nesto –. Tanto si è lavorato su questo fronte, incentivando sempre più il turismo lento anche attrezzando appositamente il territorio, come per esempio i recenti interventi alle piarde della ciclabile a sbalzo sulla laguna, dotate perfino di colonnine per la ricarica delle biciclette elettriche. Questa è il turismo che vogliamo: non il mordi e fuggi, ma un turismo che venga a godersi il nostro territorio, dalla natura alla ristorazione, fino alla spiaggia».

E se già buona parte delle strutture ricettive lo scorso anno aveva anticipato l’accoglienza degli ospiti già dal mese di aprile, quest’anno con la Pasqua di fine marzo i primi campeggi hanno aperto le proprie porte ormai da giorni. «Quest’anno già cinque campeggi, oltre ad alcuni alberghi, stanno accogliendo i primi turisti, in netto anticipo rispetto al passato» continua Enzo.

Nel frattempo si lavora sulle code di stagione e in aiuto alla categoria arrivano senza dubbio gli eventi e le attività museali. Proprio venerdì 29 marzo, infatti, aprirà i cancelli al pubblico il prezioso Museo di Batteria Pisani. «Anche quest’anno ci sarà una nutrita programmazione di attività in Batteria Pisani – assicura l’assessore al Turismo Alberto Ballarin –. Tra poco ci sarà la riapertura ufficiale e anche per quest’anno la programmazione di visite sarà arricchita dai concerti serali estivi, un’importante giornata di studi in programma per il 4 maggio, attività dedicate ai più piccoli e molto altro. Una ricca stagione di eventi per mantenere vivo questo meraviglioso luogo della cultura, perché la cultura è un bene di tutti».