Milano e Venezia insieme per la promozione del vetro con le "Glass weeks" | VIDEO

I rappresentanti di "Vision Milan Glass Week" e di "The Venice Glass Week", i due più importanti festival in Italia dedicati alla promozione e valorizzazione del vetro, sia dal punto di vista industriale che artistico, hanno annunciato oggi a Venezia la nascita della nuova manifestazione congiunta "The Italian Glass Weeks".

L’evento, pensato appositamente per il 2022, “UN International Year of Glass” vedrà l’alternarsi di eventi, mostre, workshop installazioni artistiche, spettacoli, attività per bambini e famiglie oltre che visite guidate, incontri culturali e laboratori e molto altro tra Milano e Venezia nell’arco di due settimane: a Milano, dal 10 al 18 settembre, con un programma dedicato in prevalenza al vetro industriale e al design, e a Venezia dal 17 al 25 settembre 2022 con protagonista il vetro artistico.

Per chiunque abbia un progetto da sviluppare nell’ambito del vetro, infatti, sarà possibile chiedere di partecipare alla manifestazione, candidandosi dall’11 marzo al 3 maggio 2022 per la settimana veneziana, e fino al 30 maggio 2022 per quella milanese. Il contributo di aziende, associazioni, sponsor, partner che vorranno proporre le proprie iniziative e inserirle nel circuito di The Italian Glass Weeks sarà fondamentale per arricchire ulteriormente il calendario, già nutrito, degli eventi programmati.