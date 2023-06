Venezia pronta ad attirare 30 mila studenti e ricercatori nei prossimi dieci anni | VIDEO

La città lagunare non più solo come luogo da visitare ma come possibilità tangibile di residenza e lavoro: è questo il senso di “Venezia Città Campus”, il cui protocollo d’intesa è stato sottoscritto questa mattina a Ca’ Farsetti con l’obiettivo di realizzare nella città lagunare un centro di sapere e di eccellenza capace di attrarre, formare e trattenere giovani talenti

Una Venezia che è culla del sapere, una città in cui la conoscenza diventa motore di progresso con e per il territorio, ma anche l’occasione per mostrare Venezia al mondo da un’altra prospettiva: non più solo come luogo da visitare ma come possibilità tangibile di residenza e lavoro. È questo il senso di “Venezia Città Campus” il cui protocollo d’intesa è stato sottoscritto questa mattina a Ca’ Farsetti con l’obiettivo di realizzare nella città lagunare un centro di sapere e di eccellenza capace di attrarre, formare e trattenere giovani talenti con conoscenze avanzate, attraverso la qualità dell’offerta formativa e della ricerca, ma anche dei servizi correlati nel contesto di una comunità inclusiva, moderna e sostenibile.

A firmare il protocollo sono stati il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Elena Donazzan, la rettrice dell’Università Ca’ Foscari Tiziana Lippiello, il rettore dell’Università Iuav Benno Albrecht, il presidente dell’Accademia di Belle Arti Michele Casarin, il presidente del Conservatorio Benedetto Marcello Fabio Moretti e il presidente della Fondazione Venezia Capitale mondiale della Sostenibilità Renato Brunetta.

Si tratta di un progetto-pilota che mira ad instaurare nuove relazioni tra gli atenei, le imprese e i territori, contribuendo a rafforzare il diritto allo studio, la didattica innovativa e percorsi che sappiano guardare al futuro, che sappiano anticipare le necessità del mondo delle imprese e della società in cui i ragazzi e le ragazze dovranno cercare lavoro una volta terminati gli studi. È possibile leggere il protocollo online.