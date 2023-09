Scoprire su due ruote i luoghi più belli del territorio: al via l'iniziativa "Venezia in bici" | VIDEO

Dal 22 al 24 settembre i cittadini potranno usufruire del servizio Bike Check-Up per far controllare gratuitamente la propria bicicletta, raccogliere informazioni sul tipo giusto di bici da provare o comprare oppure sui posti più belli che si possono raggiungere in sicurezza in città su due ruote

Il Comune di Venezia aderisce anche quest’anno alla Settimana europea della Mobilità sostenibile con una serie di iniziative che percorrono diversi ambiti della mobilità sostenibile urbana. Il tema della Sem 2023 è "Risparmiare Energia", ovvero una riflessione sui consumi energetici, in particolare su quelli derivanti dalla mobilità urbana. Le iniziative sono state presentate questa mattina con una conferenza stampa tenutasi al Municipio di Mestre, alla quale sono intervenuti, tra gli altri, gli assessori comunali alle Politiche educative, Laura Besio, e alla Mobilità, Renato Boraso, la delegata alle Attività produttive della Municipalità di Mestre Carpenedo, Chiarastella Berton, il dirigente del Settore Mobilità e Viabilità Terraferma del Comune di Venezia, Roberto Di Bussolo, e i rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Il titolo del programma sul territorio comunale quest’anno è “Venezia in bici”, a sottolineare che la città e i suoi abitanti sono chiamati a sposare questa modalità di spostamento, portatrice di benefici per la salute e per l’ambiente. La ciclabilità sarà infatti il cuore della Settimana europea della Mobilità per questo 2023 e Venezia, in analogia a quanto stanno facendo le principali città europee, intende continuare ad investire sulle infrastrutture e i servizi per la ciclabilità urbana, per garantire un miglioramento significativo della qualità della vita.

«La sostenibilità non deve essere una parola vuota – ha esordito l'assessore Boraso – ma un tema concreto. Come amministrazione comunale infatti abbiamo fatto e continuiamo a fare scelte mirate come, ad esempio, con gli autobus elettrici e ad idrogeno e la realizzazione di una fitta rete di piste ciclabili in tutta la città. Si tratta di 180 chilometri di piste, per la maggior parte collegate tra loro in sicurezza, che puntiamo ad aumentare. In città l'uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani è sempre più diffuso e il tema 'Venezia in bici' vuole mettere l'accento proprio su questo aspetto».

Il programma

Gli appuntamenti principali della Sem si svolgeranno questo fine settimana, dal 22 al 24 settembre, nei luoghi e negli orari indicati nel programma consultabile online. In questi tre giorni i cittadini potranno usufruire del servizio Bike Check-Up per far controllare gratuitamente la propria bicicletta, per raccogliere informazioni sul tipo giusto di bici da provare o comprare oppure sui posti più belli che si possono raggiungere in sicurezza in città su due ruote. Al Bike Check-Up verranno eseguiti piccoli interventi di messa a punto come il gonfiaggio delle gomme, la lubrificazione della catena e la regolazione dei freni. Chi avesse bisogno di riparazioni più complesse riceverà una lista degli interventi consigliati e l’elenco di officine cittadine a cui rivolgersi.

Oltre al Bike Check-Up, il programma prevede, per il pomeriggio di sabato 23 settembre, un “Bike test” al Parco Albanese per provare tutti i nuovi modelli di biciclette, dalle più veloci ebike alle più piccole pieghevoli, fino alle più capaci cargo bike, senza dimenticare le nuovissime gravel. La domenica, con partenza dal Parco di San Giuliano, sono previste otto escursioni guidate in bicicletta alla scoperta della città e dei suoi paesaggi più belli. I percorsi proposti sono stati pensati per tutte le età e per tutti i gusti, ideati insieme alle principali associazioni del territorio che si occupano di bicicletta e scoperta del paesaggio (Fiab, Pedale Veneziano, la Velostazione, Lipu, i Forti). Le iscrizioni alle uscite in bicicletta sono già aperte online.

«Tra i bellissimi itinerari proposti – ha aggiunto l'assessore Besio – alcuni sono proprio pensati per i più piccoli, a sottolineare quanto importante sia l'aspetto dell'educazione per far conoscere le buone prassi e promuovere una cultura ecologica. Ricordo perciò "Libreria in bici", un percorso tra gli alberi arricchito dalle storie del libraio Nicola, "Giochi in bici", una biciclettata ricca di giochi e spettacoli circensi, e infine "Plastic free ride", per pedalare ma anche raccogliere la plastica abbandonata lungo le strade".

Gli altri appuntamenti

Giovedì 21 settembre, alle ore 11, nella sala seminariale del primo piano del centro culturale Candiani, si svolgerà l'incontro "Il green siamo noi. Il clima cambia. E tu cambieresti?" con gli ambasciatori del Patto europeo per il clima Gianrossano Giannini e Abel Gambini, che affronteranno il tema delle sfide per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'incontro sarà aperto dall'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano De Martin.

Venerdì 22 settembre, di prima mattina, il consueto conteggio dei passaggi in bici, organizzato da Fiab Mestre, per monitorare l’andamento dei flussi in bicicletta sulle principali direttrici ciclabili di ingresso al centro di Mestre.