Moda smalti autunno 2021: i colori top e flop

Le tendenze in fatto di smalti di questa nuova stagione autunnale e le sfumature di colore must have per mani sempre curate e all'ultima moda

Torna l'autunno e arrivano le nuove tendenze in fatto di smalti. La moda cambia di stagione in stagione e quella relativa alle unghie non può non essere parte di questa costante evoluzione. Ci sono colori, infatti, che in questa stagione autunnale 2021 sono un must-have e altri che andrebbero evitati. Di quali stiamo parlando? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulla moda unghie autunno 2021.

Burgundy e Rouge Noir i must have della stagione

Le due sfumature di colore a cui nessuno dovrebbe rinunciare in questo autunno sono senza dubbio il burgundy e il rouge noir e come poteva essere altrimenti?! Sappiamo tutti che il rosso scuro e bordeaux sono i perfetti colori autunnali per dare corpo e intensità alle mani in una stagione mediana a cavallo tra l'estate e l'autunno. Oltre a questi due colori, però, la mezza stagione permette di osare anche con dei gialli scuri, ocra, marroni, rame e il classico nero corvino brillante. Non mancano, nella palette unghie fall 2021, anche le varie sfumature di viola dal mirtillo al malva.

Unghie nude, un evergreen anche in autunno

Se non siete amanti dei colori forti, l'autunno 2021 permette di spaziare anche nell'unghia nude, un vero e proprio classico della manicure in grado di rendere le mani eleganti e raffinate in qualsiasi occasione. In più, gli smalti nude sono abbinabili con qualsiasi tipologia di outfit o make up, meglio di così?

Smalto e autunno: i colori flop

Sembra scontato ma i colori da evitare sulle mani nella stagione autunnale sono i cosiddetti fluo, tutte le sfumature eccessivamente brillanti come il fucsia, il giallo acceso, il bianco e i rosa cipria o rosa caramella che risaltano sulle mani solo con l'abbronzatura.

E a voi, quale colore di smalto piace indossare in autunno?