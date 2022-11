Cos'è l'igiene del sonno e perché è così importante

È un termine che si sente sentire poco ma importantissimo per quanto riguarda la salute, soprattutto quella del sonno. Stiamo parlando di "igiene del sonno", un insieme di regole e comportamenti che possono migliorare del tutto la qualità del proprio riposo ed evitare fastidiosi disturbi del sonno che, se trascurati, possono portare a patologie più gravi e problematiche.

Educarsi a dormire bene è non solo raccomandabile ma necessario. Come fare? Ecco le regole da seguire per una perfetta igiene del sonno.

Le regole d'igiene del sonno, per riposare al meglio

Non dormire troppo, o restare troppo tempo a letto: se dormire bene è importante, dormire troppo può essere un problema così come il dormire troppo poco. Quindi, è importante non restare a letto prima di addormentarsi e non fare attività nel letto come guardare la tv o mangiare. Il sonno, così, potrebbe diventare più frammentato.