La protesta contro il moto ondoso alla Regata storica

Solo pochi giorni fa, in occasione dell'apertura della Mostra del cinema, il video su TikTok della coppia Nico&Teo contro il moto ondoso ha raccolto il grido d'aiuto delle 43 remiere della città lagunare chiedendo al sindaco Luigi Brugnaro di sostenere la battaglia per l'ambiente e la tutela delle tradizioni delle imbarcazioni a remi, che rischiano di scomparire. Domenica, durante la Regata storica, alcune barche si sono avvicinate al palco che ospita le istituzioni lungo il Canal Grande e con striscioni e megafono hanno lanciato slogan usando parole forti: «Vergogna!».

Il video, girato dal consigliere e capogruppo di Terra&Acqua, Marco Gasparinetti, ha fatto il giro dei social. La scorsa settimana aveva fatto discutere l'intervento televisivo del sindaco Brugnaro, preso di mira dalle opposizioni politiche per aver scambiato la sede di due associazioni. «La città di Venezia che egli stesso ha candidato a rappresentare quale capitale mondiale della sostenibilità, dovrebbe porsi accanto al folto gruppo di cittadini, non solo residenti, che chiedono da tempo e con crescente insistenza che in laguna si dia finalmente corso al progetto “onda zero” contro il moto ondoso che la sta letteralmente devastando», le parole della segretaria del Partito Democratico, Monica Sambo.